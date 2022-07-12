ЕС включил еще одну страну в зону евро

В Хорватии будут рассчитываться евро
В Хорватии евро станет официальной валютой. Такое решение принял Совет Евросоюза.
«Присоединение Хорватии к зоне евро с 1 января 2023 года. Министры по экономике и финансам утвердили это решение», — говорится на официальной странице Совета ЕС в одной из социальных сетей.
Установлен также обменный курс между евро и хорватской куной. Он составит 7,53 куны за 1 евро.
Последней европейской страной, которая перешла в зону евро, была Литва. Хорватия станет 20-м членом еврозоны. Чтобы евро стал официальной валютой, у государства должна быть низкая инфляция, стабильный обменный курс, а финансовые ресурсы должны расходоваться рационально.
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