ЕС включил еще одну страну в зону евро

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Валюта Евро и Доллар. Екатеринбург, экономика, евро, курс валют, финансы, деньги, курс евро, валюта
В Хорватии будут рассчитываться евро Фото:

В Хорватии евро станет официальной валютой. Такое решение принял Совет Евросоюза.

«Присоединение Хорватии к зоне евро с 1 января 2023 года. Министры по экономике и финансам утвердили это решение», — говорится на официальной странице Совета ЕС в одной из социальных сетей.

Установлен также обменный курс между евро и хорватской куной. Он составит 7,53 куны за 1 евро.

Последней европейской страной, которая перешла в зону евро, была Литва. Хорватия станет 20-м членом еврозоны. Чтобы евро стал официальной валютой, у государства должна быть низкая инфляция, стабильный обменный курс, а финансовые ресурсы должны расходоваться рационально.

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В Хорватии евро станет официальной валютой. Такое решение принял Совет Евросоюза. «Присоединение Хорватии к зоне евро с 1 января 2023 года. Министры по экономике и финансам утвердили это решение», — говорится на официальной странице Совета ЕС в одной из социальных сетей. Установлен также обменный курс между евро и хорватской куной. Он составит 7,53 куны за 1 евро. Последней европейской страной, которая перешла в зону евро, была Литва. Хорватия станет 20-м членом еврозоны. Чтобы евро стал официальной валютой, у государства должна быть низкая инфляция, стабильный обменный курс, а финансовые ресурсы должны расходоваться рационально.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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