Бывший депутат Госдумы: Пугачева и Галкин навсегда переедут в США

21 июля 2022 в 23:53 Размер текста - 17 +

Алла Пугачева уже занята переоформлением и продажей недвижимости в РФ (архивное фото) Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU Российский шоумен, юморист Максим Галкин и его супруга, певица Алла Пугачева определились с местом жительства. Теперь они будут жить в США, семья Галкиных уже занимается переоформлением и продажей недвижимости в России. Об этом сообщил экс-депутат Госдумы РФ Роман Худяков. «Предатель России и российской публики Максим Галкин определился с местом жительства. Никто и не сомневался. Это США. Туда же переезжает, видимо, наша прославленная певица [Алла Пугачева], осознав, что „мужу“ Галкину в России жизнь уже не светит. Члены семейства Галкиных уже вовсю заняты переоформлением и продажей недвижимости. В том числе и замка», — написал Худяков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам Худякова, в конце зимы семейство Галкиных «надеется прикупить недвижимость в США». Он сообщил, что в марте следующего года юморист планирует дать первый концерт в США «для своей „Американской публики“». После начала российской спецоперации на Украине Галкин с женой Аллой Пугачевой и детьми покинул Россию. Сейчас они живут в Израиле. Минкультуры Украины «помиловало» Галкина, исключив его из списка лиц, угрожающих нацбезопасности. Позже блогер Гаспар Авакян обратился с жалобой в ГУ МВД РФ по Ростовской области на юмориста, шоумена Максима Галкина из-за «ложных высказываний» в отношении Вооруженных сил России. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Российский шоумен, юморист Максим Галкин и его супруга, певица Алла Пугачева определились с местом жительства. Теперь они будут жить в США, семья Галкиных уже занимается переоформлением и продажей недвижимости в России. Об этом сообщил экс-депутат Госдумы РФ Роман Худяков. «Предатель России и российской публики Максим Галкин определился с местом жительства. Никто и не сомневался. Это США. Туда же переезжает, видимо, наша прославленная певица [Алла Пугачева], осознав, что „мужу“ Галкину в России жизнь уже не светит. Члены семейства Галкиных уже вовсю заняты переоформлением и продажей недвижимости. В том числе и замка», — написал Худяков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам Худякова, в конце зимы семейство Галкиных «надеется прикупить недвижимость в США». Он сообщил, что в марте следующего года юморист планирует дать первый концерт в США «для своей „Американской публики“». После начала российской спецоперации на Украине Галкин с женой Аллой Пугачевой и детьми покинул Россию. Сейчас они живут в Израиле. Минкультуры Украины «помиловало» Галкина, исключив его из списка лиц, угрожающих нацбезопасности. Позже блогер Гаспар Авакян обратился с жалобой в ГУ МВД РФ по Ростовской области на юмориста, шоумена Максима Галкина из-за «ложных высказываний» в отношении Вооруженных сил России.