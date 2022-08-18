Иноагенты опрашивают евреев Екатеринбурга о Путине и СВО. Скрин

18 августа 2022 в 19:13 Размер текста - 17 +

Опросы с участием уральских евреев проходят напротив екатеринбургской синагоги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Левада-центр»* (признан в России НКО-иноагентом) проводит в Екатеринбурге масштабные опросы представителей еврейской общины. По информации источника URA.RU, в ходе исследования респондентов просят рассказать об их отношении к специальной военной операции РФ на Украине и российскому президенту Владимиру Путину. «Исследования проводятся в здании на улице Куйбышева — напротив екатеринбургской Синагоги, к проведению опроса имеет отношение Еврейское агентство „Сохнут“. Помимо вопросов об антисемитизме и отношении к евреям в российском обществе, участникам опросов задаются и политические вопросы: о готовности екатеринбургских евреев эмигрировать из России, об их отношении к СВО на Украине, о том, как они относятся к политике российского президента Владимира Путина», — сообщает инсайдер, имеющий отношение к проведению исследования. Отмечается, что уже прошло сразу несколько подобных опросов под названием «Проблемы российского еврейства», на которые из Москвы специально приезжали представители руководства «Левада-центра». Темами для обсуждения также стали возможные проблемы евреев с выездом из страны в связи с угрозой закрытия агентства «Сохнут» (занимается репатриацией евреев в Израиль). Научный руководитель «Левада-центра», социолог Лев Гудков подтвердил URA.RU, что его организация проводит подобные исследования, но в большей степени они посвящены проблеме антисемитизма в российском обществе. Ранее стало известно о том, что Минюст РФ потребовал закрыть «Сохнут» в России, соответствующий иск в настоящее время рассматривает Басманный районный суд Москвы. Власти Израиля направляли в РФ делегацию, чтобы решить вопрос по «Сохнуту», но об итогах визита официально не сообщалось. *«Левада-центр» включен Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента Источник URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Левада-центр»* (признан в России НКО-иноагентом) проводит в Екатеринбурге масштабные опросы представителей еврейской общины. По информации источника URA.RU, в ходе исследования респондентов просят рассказать об их отношении к специальной военной операции РФ на Украине и российскому президенту Владимиру Путину. «Исследования проводятся в здании на улице Куйбышева — напротив екатеринбургской Синагоги, к проведению опроса имеет отношение Еврейское агентство „Сохнут“. Помимо вопросов об антисемитизме и отношении к евреям в российском обществе, участникам опросов задаются и политические вопросы: о готовности екатеринбургских евреев эмигрировать из России, об их отношении к СВО на Украине, о том, как они относятся к политике российского президента Владимира Путина», — сообщает инсайдер, имеющий отношение к проведению исследования. Отмечается, что уже прошло сразу несколько подобных опросов под названием «Проблемы российского еврейства», на которые из Москвы специально приезжали представители руководства «Левада-центра». Темами для обсуждения также стали возможные проблемы евреев с выездом из страны в связи с угрозой закрытия агентства «Сохнут» (занимается репатриацией евреев в Израиль). Научный руководитель «Левада-центра», социолог Лев Гудков подтвердил URA.RU, что его организация проводит подобные исследования, но в большей степени они посвящены проблеме антисемитизма в российском обществе. Ранее стало известно о том, что Минюст РФ потребовал закрыть «Сохнут» в России, соответствующий иск в настоящее время рассматривает Басманный районный суд Москвы. Власти Израиля направляли в РФ делегацию, чтобы решить вопрос по «Сохнуту», но об итогах визита официально не сообщалось. *«Левада-центр» включен Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента