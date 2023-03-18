В центре Тюмени в результате столкновения двух автомобилей пострадали двое детей из ХМАО и их мама. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. По предварительный данным, водитель из ХМАО проехал на красный сигнал светофора.
«На перекрестке улиц Комсомольской и Свердлова столкнулись „Тойота“ и „Ситроен“. Водитель „Тойоты“, житель ХМАО, пояснил, что сам не понял, как не заметил красный сигнал светофора. <…> На обследование в больницу направлены двое детей: 5-летний мальчик и 2-летняя девочка, дети и их мама получили легкие травмы», — говорится в сообщении пресс-службы.
Поясняется, что пострадавшая семья приехала в Тюмень для отдыха. В день происшествия они возвращались из аквапарка.
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