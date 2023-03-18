В центре Тюмени в ДТП пострадала семья из ХМАО. Видео

В центре Тюмени в ДТП пострадали двое детей из ХМАО
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Клипарт. Екатеринбург, дтп
ДТП произошло вечером на перекрестке улиц Комсомольской и Свердлова Фото:

В центре Тюмени в результате столкновения двух автомобилей пострадали двое детей из ХМАО и их мама. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. По предварительный данным, водитель из ХМАО проехал на красный сигнал светофора.

«На перекрестке улиц Комсомольской и Свердлова столкнулись „Тойота“ и „Ситроен“. Водитель „Тойоты“, житель ХМАО, пояснил, что сам не понял, как не заметил красный сигнал светофора. <…> На обследование в больницу направлены двое детей: 5-летний мальчик и 2-летняя девочка, дети и их мама получили легкие травмы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Поясняется, что пострадавшая семья приехала в Тюмень для отдыха. В день происшествия они возвращались из аквапарка.

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В центре Тюмени в результате столкновения двух автомобилей пострадали двое детей из ХМАО и их мама. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. По предварительный данным, водитель из ХМАО проехал на красный сигнал светофора. «На перекрестке улиц Комсомольской и Свердлова столкнулись „Тойота“ и „Ситроен“. Водитель „Тойоты“, житель ХМАО, пояснил, что сам не понял, как не заметил красный сигнал светофора. <…> На обследование в больницу направлены двое детей: 5-летний мальчик и 2-летняя девочка, дети и их мама получили легкие травмы», — говорится в сообщении пресс-службы. Поясняется, что пострадавшая семья приехала в Тюмень для отдыха. В день происшествия они возвращались из аквапарка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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