17 августа 2023

Члены движения «Голос»* раскрыли детали своего задержания

Правоохранители провели обыск участников движения «Голос» в восьми городах РФ
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Обыски прошли у 13 человек Фото:

Силовики провели обыски у сторонников движения «Голос» в восьми городах РФ. Об этом рассказали РБК.

«Обыски утром 17 августа также прошли еще у 13 человек в восьми городах. Среди них — главный редактор информационного агентства „Время“ Владимир Егоров, представитель „Голоса“ в Санкт-Петербурге Полина Костылева, член партии „Яблоко“ в Великом Новгороде Ксения Черепанова и Денис Шадрин из Кирова», — сообщило издание РБК.

В беседе с РБК, Шадрин рассказал, что обыск у него начался в районе 6 утра. Правоохранители изъяли у него ноутбук, телефон, банковские карты, загранпаспорт, после чего около 12 дня увезли на допрос в качестве свидетеля по делу.

Питерский представитель «Голоса» Костылева заявила изданию, что у нее нет статуса по делу. «Следователь пояснил, что уголовное дело возбуждено в Москве против Мельконьянца, так как он указан сопредседателем „Голоса“. А два человека, которые указаны в постановлении, это те, которые уже проходили по похожему делу», — сообщила Костылева.

Ранее URA.RU сообщало о задержании сопредседателя движения «Голос» (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Григория Мельконьянца. Его допросили в качестве подозреваемого по статье об организации работы нежелательной в России НПО.

*Движение «Голос» признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией.

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Силовики провели обыски у сторонников движения «Голос» в восьми городах РФ. Об этом рассказали РБК. «Обыски утром 17 августа также прошли еще у 13 человек в восьми городах. Среди них — главный редактор информационного агентства „Время“ Владимир Егоров, представитель „Голоса“ в Санкт-Петербурге Полина Костылева, член партии „Яблоко“ в Великом Новгороде Ксения Черепанова и Денис Шадрин из Кирова», — сообщило издание РБК. В беседе с РБК, Шадрин рассказал, что обыск у него начался в районе 6 утра. Правоохранители изъяли у него ноутбук, телефон, банковские карты, загранпаспорт, после чего около 12 дня увезли на допрос в качестве свидетеля по делу. Питерский представитель «Голоса» Костылева заявила изданию, что у нее нет статуса по делу. «Следователь пояснил, что уголовное дело возбуждено в Москве против Мельконьянца, так как он указан сопредседателем „Голоса“. А два человека, которые указаны в постановлении, это те, которые уже проходили по похожему делу», — сообщила Костылева. Ранее URA.RU сообщало о задержании сопредседателя движения «Голос» (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Григория Мельконьянца. Его допросили в качестве подозреваемого по статье об организации работы нежелательной в России НПО. *Движение «Голос» признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией.
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