В Златоусте молодежь из ДНР выучили на сварщиков

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Конференция партии Единая Россия. Челябинск, шевченко дмитрий
Дмитрий Шевченко поздравил ребят из Ясиноватой с первой профессией Фото:

Молодые ребята из Донецкой народной республики (ДНР), которые сейчас проживают и обучаются в Златоусте (Челябинская область), выучились на сварщиков и поваров. Об этом сообщил глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

«В Златоусте девушки и парни из Ясиноватой (тринадцать человек) получили дипломы повара и сварщика в техникуме технологий и экономики. Это их первая профессия — мы гордимся нашими ребятами», — написал Шевченко в своем telegram-канале.

Глава отметил, что для ребят из Ясиноватой совместно с мэрией Златоуста была реализована профессиональная образовательная программа. За заботу о детях глава Ясиноватой также выразил благодарность руководству Челябинской области.

Ясиноватая, как и Волноваха, входит в число подшефных Челябинской области муниципалитетов ДНР. Регион помогает с ремонтом и строительством социальных объектов и инфраструктуры, организует отдых детей в безопасных от обстрелов ВСУ территориях.

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Молодые ребята из Донецкой народной республики (ДНР), которые сейчас проживают и обучаются в Златоусте (Челябинская область), выучились на сварщиков и поваров. Об этом сообщил глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко. «В Златоусте девушки и парни из Ясиноватой (тринадцать человек) получили дипломы повара и сварщика в техникуме технологий и экономики. Это их первая профессия — мы гордимся нашими ребятами», — написал Шевченко в своем telegram-канале. Глава отметил, что для ребят из Ясиноватой совместно с мэрией Златоуста была реализована профессиональная образовательная программа. За заботу о детях глава Ясиноватой также выразил благодарность руководству Челябинской области. Ясиноватая, как и Волноваха, входит в число подшефных Челябинской области муниципалитетов ДНР. Регион помогает с ремонтом и строительством социальных объектов и инфраструктуры, организует отдых детей в безопасных от обстрелов ВСУ территориях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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