В Златоусте молодежь из ДНР выучили на сварщиков

14 декабря 2023 в 04:41 Размер текста - 17 +

Дмитрий Шевченко поздравил ребят из Ясиноватой с первой профессией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Молодые ребята из Донецкой народной республики (ДНР), которые сейчас проживают и обучаются в Златоусте (Челябинская область), выучились на сварщиков и поваров. Об этом сообщил глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко. «В Златоусте девушки и парни из Ясиноватой (тринадцать человек) получили дипломы повара и сварщика в техникуме технологий и экономики. Это их первая профессия — мы гордимся нашими ребятами», — написал Шевченко в своем telegram-канале. Глава отметил, что для ребят из Ясиноватой совместно с мэрией Златоуста была реализована профессиональная образовательная программа. За заботу о детях глава Ясиноватой также выразил благодарность руководству Челябинской области. Ясиноватая, как и Волноваха, входит в число подшефных Челябинской области муниципалитетов ДНР. Регион помогает с ремонтом и строительством социальных объектов и инфраструктуры, организует отдых детей в безопасных от обстрелов ВСУ территориях.

Молодые ребята из Донецкой народной республики (ДНР), которые сейчас проживают и обучаются в Златоусте (Челябинская область), выучились на сварщиков и поваров. Об этом сообщил глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко. «В Златоусте девушки и парни из Ясиноватой (тринадцать человек) получили дипломы повара и сварщика в техникуме технологий и экономики. Это их первая профессия — мы гордимся нашими ребятами», — написал Шевченко в своем telegram-канале. Глава отметил, что для ребят из Ясиноватой совместно с мэрией Златоуста была реализована профессиональная образовательная программа. За заботу о детях глава Ясиноватой также выразил благодарность руководству Челябинской области. Ясиноватая, как и Волноваха, входит в число подшефных Челябинской области муниципалитетов ДНР. Регион помогает с ремонтом и строительством социальных объектов и инфраструктуры, организует отдых детей в безопасных от обстрелов ВСУ территориях.