05 января 2024

В ХМАО и Тюмени с прошлого года ищут пропавшую женщину. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, снег, прогулка, набережная, женщина с сумкой
Женщину ищут в двух регионах с 22 декабря 2023 года Фото:

В ХМАО и Тюмени с 22 декабря 2023 года ищут Евгению Марцинковскую. Об этом поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил с соцсетях.

«Пропала 34-летняя Евгения Марцинковская. Ее ищут в Урае и Тюмени. С 22 декабря 2023 года ее местонахождение неизвестно. У женщины рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, волосы светло-русые, глаза зеленые», — написал поисковый отряд в соцсети «ВКонтакте».

Фото:

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В ХМАО и Тюмени с 22 декабря 2023 года ищут Евгению Марцинковскую. Об этом поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил с соцсетях. «Пропала 34-летняя Евгения Марцинковская. Ее ищут в Урае и Тюмени. С 22 декабря 2023 года ее местонахождение неизвестно. У женщины рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, волосы светло-русые, глаза зеленые», — написал поисковый отряд в соцсети «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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