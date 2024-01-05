Женщину ищут в двух регионах с 22 декабря 2023 года
В ХМАО и Тюмени с 22 декабря 2023 года ищут Евгению Марцинковскую. Об этом поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил с соцсетях.
«Пропала 34-летняя Евгения Марцинковская. Ее ищут в Урае и Тюмени. С 22 декабря 2023 года ее местонахождение неизвестно. У женщины рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, волосы светло-русые, глаза зеленые», — написал поисковый отряд в соцсети «ВКонтакте».
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