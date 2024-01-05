В ХМАО и Тюмени с прошлого года ищут пропавшую женщину. Скрин

06 января 2024 в 01:26 Размер текста - 17 +

Женщину ищут в двух регионах с 22 декабря 2023 года Фото: Илья Московец © URA.RU В ХМАО и Тюмени с 22 декабря 2023 года ищут Евгению Марцинковскую. Об этом поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил с соцсетях. «Пропала 34-летняя Евгения Марцинковская. Ее ищут в Урае и Тюмени. С 22 декабря 2023 года ее местонахождение неизвестно. У женщины рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, волосы светло-русые, глаза зеленые», — написал поисковый отряд в соцсети «ВКонтакте». Фото: «ЛизаАлерт», «ВКонтакте», https://vk.com/lizaalert_sever

В ХМАО и Тюмени с 22 декабря 2023 года ищут Евгению Марцинковскую. Об этом поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил с соцсетях. «Пропала 34-летняя Евгения Марцинковская. Ее ищут в Урае и Тюмени. С 22 декабря 2023 года ее местонахождение неизвестно. У женщины рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, волосы светло-русые, глаза зеленые», — написал поисковый отряд в соцсети «ВКонтакте».