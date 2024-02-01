На дороге Екатеринбург-Тюмень после массовой аварии есть угроза взрыва

На дороге Екатеринбург-Тюмень в Богдановичском районе, где столкнулось девять машин, есть угроза взрыва газового баллона. Об этом сообщает минздрав Свердловской области.
«На месте ДТП сохраняется угроза взрыва газового баллона, установленного в одном из автомобилей. В связи с этим медики ТЦМК совместно с сотрудниками МЧС продолжают дежурить на месте происшествия», — заявили в пресс-службе.
Движение на трассе Екатеринбург-Тюмень перекрыли в оба направления из-за массовой аварии. На автодороге столкнулись девять машин, в результате чего пострадало два человека, еще одного участника движения доставили в больницу. Все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.
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