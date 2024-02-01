На дороге Екатеринбург-Тюмень после массовой аварии есть угроза взрыва

01 февраля 2024 в 13:22 Размер текста - 17 +

Пока трасса перекрыта в оба направления Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU На дороге Екатеринбург-Тюмень в Богдановичском районе, где столкнулось девять машин, есть угроза взрыва газового баллона. Об этом сообщает минздрав Свердловской области. «На месте ДТП сохраняется угроза взрыва газового баллона, установленного в одном из автомобилей. В связи с этим медики ТЦМК совместно с сотрудниками МЧС продолжают дежурить на месте происшествия», — заявили в пресс-службе. Движение на трассе Екатеринбург-Тюмень перекрыли в оба направления из-за массовой аварии. На автодороге столкнулись девять машин, в результате чего пострадало два человека, еще одного участника движения доставили в больницу. Все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

На дороге Екатеринбург-Тюмень в Богдановичском районе, где столкнулось девять машин, есть угроза взрыва газового баллона. Об этом сообщает минздрав Свердловской области. «На месте ДТП сохраняется угроза взрыва газового баллона, установленного в одном из автомобилей. В связи с этим медики ТЦМК совместно с сотрудниками МЧС продолжают дежурить на месте происшествия», — заявили в пресс-службе. Движение на трассе Екатеринбург-Тюмень перекрыли в оба направления из-за массовой аварии. На автодороге столкнулись девять машин, в результате чего пострадало два человека, еще одного участника движения доставили в больницу. Все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.