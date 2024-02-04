Беженец с Украины ответил на обвинения многодетной москвички, которую заставил жить в подъезде

Беженец с Украины заявил, что съедет из жилья в Москве, если ему вернут деньги

04 февраля 2024 в 20:57 Размер текста - 17 +

Беженец с Украины заплатил деньги за шесть месяцев проживания в московской квартире, однако планы хозяйки изменились Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Беженец с Украины, которому сдала квартиру жительница Москвы, заявил, что может съехать, если ему вернут деньги за оплаченные месяцы. Ранее сообщалось, что многодетная мать не может вернуться домой и вынуждена жить в подъезде с детьми, поскольку арендатор отказался покидать жилплощадь. «Если она желает здесь жить, пусть она вернет все уплаченные деньги, я обращусь в суд с просьбой изменить адрес места моего проживания, и мы разойдемся. Я за ее квартиру не держусь», — сказал арендатор, передает MK.RU. Он добавил, что поменял в квартире замок, поскольку он не работал, а также вывел клопов и починил сломанный диван. По словам съемщика, он заплатил арендодателю деньги за шесть месяцев, после чего получил расписку о праве проживать до июля 2024 года, однако планы хозяйки квартиры резко изменились. Он также заявил, что готов покинуть жилплощадь, если ему вернут всю сумму, а остальные расходы женщины возмещать он не готов. Ранее сообщалось, что в Москве многодетная мать не может вернуться домой и вынуждена жить в подъезде с детьми. Она сдала квартиру в аренду беженцу с Украины, а когда решила вернуться, он отказался покидать жилплощадь. По словам Елены, арендатор подселил в квартиру семью и друзей, а также поменял замок.

Беженец с Украины, которому сдала квартиру жительница Москвы, заявил, что может съехать, если ему вернут деньги за оплаченные месяцы. Ранее сообщалось, что многодетная мать не может вернуться домой и вынуждена жить в подъезде с детьми, поскольку арендатор отказался покидать жилплощадь. «Если она желает здесь жить, пусть она вернет все уплаченные деньги, я обращусь в суд с просьбой изменить адрес места моего проживания, и мы разойдемся. Я за ее квартиру не держусь», — сказал арендатор, передает MK.RU. Он добавил, что поменял в квартире замок, поскольку он не работал, а также вывел клопов и починил сломанный диван. По словам съемщика, он заплатил арендодателю деньги за шесть месяцев, после чего получил расписку о праве проживать до июля 2024 года, однако планы хозяйки квартиры резко изменились. Он также заявил, что готов покинуть жилплощадь, если ему вернут всю сумму, а остальные расходы женщины возмещать он не готов. Ранее сообщалось, что в Москве многодетная мать не может вернуться домой и вынуждена жить в подъезде с детьми. Она сдала квартиру в аренду беженцу с Украины, а когда решила вернуться, он отказался покидать жилплощадь. По словам Елены, арендатор подселил в квартиру семью и друзей, а также поменял замок.