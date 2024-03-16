В Британии заявили о нехватке у Европы денег на оборону НАТО: расходы на 2024 год

IFO: Европа столкнулась с «дырой» на 56 млрд евро в расходах на оборону НАТО

17 марта 2024 в 04:40 Размер текста - 17 +

В европейской части НАТО существует проблема с финансированием Фото: NIDS/NATO Multimedia Library В Великобритании считают, что в Европе существуют проблема нехватки финансирования оборонных заказов, а также поставку военного оборудования. Им не хватает 56 миллиардов евро в год, чтобы достичь установленного альянсом целевого уровня в два процента от ВВП, говорится в отчете Института экономических исследований (IFO), заказанном британской газетой Financial Timesговорится. URA.RU разбиралось какие именно существуют проблемы в финансирования НАТО в Европе. Сколько денег не хватает Не все европейские страны, входящие в альянс НАТО, способны удерживать собственные оборонительные расходы на уровне 2% от ВВП страны. Такие страны, как Италия, Испания и Бельгия, испытывают финансовые трудности, так как сталкиваются с высоким уровнем госдолга и бюджетного дефицита. Чтобы достигнуть 2% от ВВП, союзникам в Европе необходимо заполнить бюджетную дыру на 56 млрд евро в год, подсчитали в институте. Сколько союзники по НАТО потратят в 2024 году на оборону Как заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, Европа впервые потратит 2% от их совокупного ВВП. Как сообщает RT, всего в 2024 году на оборону запланировано 470 млрд долларов. По мнению экспертов, увеличение оборонных расходов стран Североатлантического блока говорит о том, что в Вашингтоне уже приняли решение о переносе всей тяжести бремени финансирования Украины на европейцев. Также отмечается, что рост расходов на оборону и на Украину, в частности повлечет за собой понижение уровня жизни европейцев и снижение темпов экономического развития, что европейский налогоплательщик уже в среднесрочной перспективе почувствует на себе и оценит крайне негативно. Польша является лидером по росту оборонных расходов среди стран НАТО Польша стала лидером по расходованию денежных средств на военные нужды. Как пишет польская газета Rzeczpospolita, в 2023 году страна потратила 3,92% своего ВВП. Поляки активно закупаются новым вооружением. В 2024 году на военный бюджет страны Польша выделяет 29,5 млрд долларов, что составляет 3,1% ВВП, при этом отдельно, вне бюджета поляки запланировали расходы в 39,7 млрд долларов из Фонда поддержки вооруженных сил. Вместе с тем поляки также предлагают союзникам в Европе увеличивать свои расходы на оборону до 3% ВВП. Дипломаты призвали Европу готовиться к выходу США из НАТО при Трампе Дипломаты стран НАТО призвали европейские государства готовиться к выходу США из альянса в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа, об этом сообщает The Telegrap . Он уже угрожал не защищать государства НАТО от России, если они не выполнят финансовые обязательства перед альянсом. Также это может повлечь к продолжению финансирования Украины только силами и ресурсами европейской части НАТО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Великобритании считают, что в Европе существуют проблема нехватки финансирования оборонных заказов, а также поставку военного оборудования. Им не хватает 56 миллиардов евро в год, чтобы достичь установленного альянсом целевого уровня в два процента от ВВП, говорится в отчете Института экономических исследований (IFO), заказанном британской газетой Financial Timesговорится. URA.RU разбиралось какие именно существуют проблемы в финансирования НАТО в Европе. Не все европейские страны, входящие в альянс НАТО, способны удерживать собственные оборонительные расходы на уровне 2% от ВВП страны. Такие страны, как Италия, Испания и Бельгия, испытывают финансовые трудности, так как сталкиваются с высоким уровнем госдолга и бюджетного дефицита. Чтобы достигнуть 2% от ВВП, союзникам в Европе необходимо заполнить бюджетную дыру на 56 млрд евро в год, подсчитали в институте. Как заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, Европа впервые потратит 2% от их совокупного ВВП. Как сообщает RT, всего в 2024 году на оборону запланировано 470 млрд долларов. По мнению экспертов, увеличение оборонных расходов стран Североатлантического блока говорит о том, что в Вашингтоне уже приняли решение о переносе всей тяжести бремени финансирования Украины на европейцев. Также отмечается, что рост расходов на оборону и на Украину, в частности повлечет за собой понижение уровня жизни европейцев и снижение темпов экономического развития, что европейский налогоплательщик уже в среднесрочной перспективе почувствует на себе и оценит крайне негативно. Польша стала лидером по расходованию денежных средств на военные нужды. Как пишет польская газета Rzeczpospolita, в 2023 году страна потратила 3,92% своего ВВП. Поляки активно закупаются новым вооружением. В 2024 году на военный бюджет страны Польша выделяет 29,5 млрд долларов, что составляет 3,1% ВВП, при этом отдельно, вне бюджета поляки запланировали расходы в 39,7 млрд долларов из Фонда поддержки вооруженных сил. Вместе с тем поляки также предлагают союзникам в Европе увеличивать свои расходы на оборону до 3% ВВП. Дипломаты стран НАТО призвали европейские государства готовиться к выходу США из альянса в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа, об этом сообщает The Telegrap. Он уже угрожал не защищать государства НАТО от России, если они не выполнят финансовые обязательства перед альянсом. Также это может повлечь к продолжению финансирования Украины только силами и ресурсами европейской части НАТО.