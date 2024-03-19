Курганцы передали аппараты Илизарова в больницы Донбасса. Видео

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Научная конференция в центре Илизарова. Курган, кости, аппарат илизарова, протезы, протезирование
Курганский «Народный Фронт» передал больницам Донецка аппараты Илизарова, медикаменты и другие вещи Фото:

Курганские активисты регионального отделения общероссийского «Народного фронта» передали медицинским учреждениям Донецка аппараты Илизарова, медикаменты и другие вещи, которые собрали жители региона, комитеты, и больницы Курганской области. Об этом организация сообщает в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Аппараты Илизарова, медикаменты, госпитальная одежда. Народный фронт передал помощь больницам в Донецке. Большую партию помощи доставили сразу в несколько донецких больниц. Комитет семей воинов Отечества с больницами Курганской области собрали лекарства, перевязочные материалы, теплые вещи», — указано в группе «Народный фронт Курганская область».

Сообщается, что в рамках благотворительной акции также было собрано и доставлено 60 коробок с постельным бельем, одеждой для больниц и подушками от Народных полков региона. Особенно отметили активисты помощь семьи Трофимовых из СНТ «Риск-1», которая организовала сбор необходимых материалов и изготовила более 50 подушек для нужд больниц ДНР.

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Курганские активисты регионального отделения общероссийского «Народного фронта» передали медицинским учреждениям Донецка аппараты Илизарова, медикаменты и другие вещи, которые собрали жители региона, комитеты, и больницы Курганской области. Об этом организация сообщает в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Аппараты Илизарова, медикаменты, госпитальная одежда. Народный фронт передал помощь больницам в Донецке. Большую партию помощи доставили сразу в несколько донецких больниц. Комитет семей воинов Отечества с больницами Курганской области собрали лекарства, перевязочные материалы, теплые вещи», — указано в группе «Народный фронт Курганская область». Сообщается, что в рамках благотворительной акции также было собрано и доставлено 60 коробок с постельным бельем, одеждой для больниц и подушками от Народных полков региона. Особенно отметили активисты помощь семьи Трофимовых из СНТ «Риск-1», которая организовала сбор необходимых материалов и изготовила более 50 подушек для нужд больниц ДНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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