Курганцы передали аппараты Илизарова в больницы Донбасса. Видео

19 марта 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Курганский «Народный Фронт» передал больницам Донецка аппараты Илизарова, медикаменты и другие вещи Фото: Екатерина Сычкова Курганские активисты регионального отделения общероссийского «Народного фронта» передали медицинским учреждениям Донецка аппараты Илизарова, медикаменты и другие вещи, которые собрали жители региона, комитеты, и больницы Курганской области. Об этом организация сообщает в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Аппараты Илизарова, медикаменты, госпитальная одежда. Народный фронт передал помощь больницам в Донецке. Большую партию помощи доставили сразу в несколько донецких больниц. Комитет семей воинов Отечества с больницами Курганской области собрали лекарства, перевязочные материалы, теплые вещи», — указано в группе «Народный фронт Курганская область». Сообщается, что в рамках благотворительной акции также было собрано и доставлено 60 коробок с постельным бельем, одеждой для больниц и подушками от Народных полков региона. Особенно отметили активисты помощь семьи Трофимовых из СНТ «Риск-1», которая организовала сбор необходимых материалов и изготовила более 50 подушек для нужд больниц ДНР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганские активисты регионального отделения общероссийского «Народного фронта» передали медицинским учреждениям Донецка аппараты Илизарова, медикаменты и другие вещи, которые собрали жители региона, комитеты, и больницы Курганской области. Об этом организация сообщает в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Аппараты Илизарова, медикаменты, госпитальная одежда. Народный фронт передал помощь больницам в Донецке. Большую партию помощи доставили сразу в несколько донецких больниц. Комитет семей воинов Отечества с больницами Курганской области собрали лекарства, перевязочные материалы, теплые вещи», — указано в группе «Народный фронт Курганская область». Сообщается, что в рамках благотворительной акции также было собрано и доставлено 60 коробок с постельным бельем, одеждой для больниц и подушками от Народных полков региона. Особенно отметили активисты помощь семьи Трофимовых из СНТ «Риск-1», которая организовала сбор необходимых материалов и изготовила более 50 подушек для нужд больниц ДНР.