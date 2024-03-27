NYT раскрыла подробности о террористах из «Крокуса», переданные Турцией

NYT: до нападения на «Крокус» террористы находились в одном районе Турции
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Вынесение меры пресечения Басманном судом обвиняемым в совершении террористического акта в Крокус-сити Холле. Москва, рачабализода саидакрами муродали
Террорист Саидакрами Рачабализода до нападения на «Крокус» был в Турции около двух месяцев Фото:
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Обвиняемый Саидакрами Рачабализода по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» до нападения летал в Турцию и был там около двух месяцев. Второй террорист, Шамсидин Фаридуни, был в том же районе шесть дней. Об этом написала газета The New York Times.

«Саидакрами Рачабализода, прибыл в Стамбул 5 января и провел 16 дней в отеле в районе Фатих города Стамбул. Он уехал в Москву 2 марта», — пишет NYT, ссылаясь на турецкого высокопоставленного сотрудника службы безопасности. Он рассказал, что в Турции пришли к выводу, что мужчины были радикализированы (радикализм — позиция человека или группы, заключающаяся в стремлении кардинально и бескомпромиссно изменить существующее социальное, политическое и культурное положение дел) до прибытия в их страну.

В материале отмечают, что другой обвиняемый, Шамсидин Фаридуни, въехал в Турцию из России 20 февраля и сообщил турецким чиновникам, что совершил поездку, потому что срок действия его российской визы истек. В конце месяца он останавливался в отеле на шесть дней и за это время разместил в социальных сетях фотографии, которые, по-видимому, были сделаны в исторической мечети Стамбула в том же районе, где останавливался Рачабализода, заключил чиновник.

Ранее турецкое издание Hürriyet сообщило, что Анкара провела тщательное изучение всех данных, имеющихся у нее о нападавших на «Крокус». В Турции отметили, что все сведения о террористах передали Москве, передает телеканал 360.

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Обвиняемый Саидакрами Рачабализода по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» до нападения летал в Турцию и был там около двух месяцев. Второй террорист, Шамсидин Фаридуни, был в том же районе шесть дней. Об этом написала газета The New York Times. «Саидакрами Рачабализода, прибыл в Стамбул 5 января и провел 16 дней в отеле в районе Фатих города Стамбул. Он уехал в Москву 2 марта», — пишет NYT, ссылаясь на турецкого высокопоставленного сотрудника службы безопасности. Он рассказал, что в Турции пришли к выводу, что мужчины были радикализированы (радикализм — позиция человека или группы, заключающаяся в стремлении кардинально и бескомпромиссно изменить существующее социальное, политическое и культурное положение дел) до прибытия в их страну. В материале отмечают, что другой обвиняемый, Шамсидин Фаридуни, въехал в Турцию из России 20 февраля и сообщил турецким чиновникам, что совершил поездку, потому что срок действия его российской визы истек. В конце месяца он останавливался в отеле на шесть дней и за это время разместил в социальных сетях фотографии, которые, по-видимому, были сделаны в исторической мечети Стамбула в том же районе, где останавливался Рачабализода, заключил чиновник. Ранее турецкое издание Hürriyet сообщило, что Анкара провела тщательное изучение всех данных, имеющихся у нее о нападавших на «Крокус». В Турции отметили, что все сведения о террористах передали Москве, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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