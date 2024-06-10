Министр обороны Белоусов встретился с военкорами, освещающими спецоперацию

Андрей Белоусов пообщался с военкорами об СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с военными корреспондентами, которые освещают ход спецоперации. Об этом сообщило агентство ТАСС.
«Белоусов в понедельник провел встречу с военными корреспондентами, освещающими СВО», — передает журналист ТАСС. Уточняется, что разговор носил откровенный и конструктивный характер.
По данным агентства, такие встречи будут проходить регулярно. По итогам разговора будет дан ряд поручений, добавили в Минобороны РФ. Каких именно и о чем конкретно говорили Белоусов и военкоры — не уточняется.
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