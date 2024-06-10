10 июня 2024

Министр обороны Белоусов встретился с военкорами, освещающими спецоперацию

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Андрей Белоусов пообщался с военкорами об СВО
Андрей Белоусов пообщался с военкорами об СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с военными корреспондентами, которые освещают ход спецоперации. Об этом сообщило агентство ТАСС. 

«Белоусов в понедельник провел встречу с военными корреспондентами, освещающими СВО», — передает журналист ТАСС. Уточняется, что разговор носил откровенный и конструктивный характер.

По данным агентства, такие встречи будут проходить регулярно. По итогам разговора будет дан ряд поручений, добавили в Минобороны РФ. Каких именно и о чем конкретно говорили Белоусов и военкоры — не уточняется.

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Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с военными корреспондентами, которые освещают ход спецоперации. Об этом сообщило агентство ТАСС.  «Белоусов в понедельник провел встречу с военными корреспондентами, освещающими СВО», — передает журналист ТАСС. Уточняется, что разговор носил откровенный и конструктивный характер. По данным агентства, такие встречи будут проходить регулярно. По итогам разговора будет дан ряд поручений, добавили в Минобороны РФ. Каких именно и о чем конкретно говорили Белоусов и военкоры — не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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