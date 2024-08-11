Le figaro: у российской границы стоят десятки украинских бронемашин

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Вооруженные силы Украины.stock, броневик, бронетехника, всу,  stock
Украинская бронетехника разного типа стоит на российской границе на дорогах в Сумы, передает Le figaro Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

На российско-украинской границе на дороге в Сумы (Сумская область) находятся десятки штук бронетехники ВСУ. Об этом сообщает французская газета Le figaro.

«На дорогах украинского региона Сумы, который граничит с Курской областью России, замечены десятки бронемашин армии Киева», — передает газета. По данным источника, на технике ВСУ, которая находится на границах в Курской области, видны белые треугольники. Эти знаки служат для идентификации украинских военных, участвующих в операции.

Ранее в подполье заявили, что ВС Украины несут большие потери в Курской области. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в Сумах, находящихся рядом с регионом, стоит множество скорых, также местных просят сдавать кровь для помощи раненым.

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На российско-украинской границе на дороге в Сумы (Сумская область) находятся десятки штук бронетехники ВСУ. Об этом сообщает французская газета Le figaro. «На дорогах украинского региона Сумы, который граничит с Курской областью России, замечены десятки бронемашин армии Киева», — передает газета. По данным источника, на технике ВСУ, которая находится на границах в Курской области, видны белые треугольники. Эти знаки служат для идентификации украинских военных, участвующих в операции. Ранее в подполье заявили, что ВС Украины несут большие потери в Курской области. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в Сумах, находящихся рядом с регионом, стоит множество скорых, также местных просят сдавать кровь для помощи раненым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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