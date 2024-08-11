Le figaro: у российской границы стоят десятки украинских бронемашин

11 августа 2024 в 19:19 Размер текста - 17 +

Украинская бронетехника разного типа стоит на российской границе на дорогах в Сумы, передает Le figaro Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ На российско-украинской границе на дороге в Сумы (Сумская область) находятся десятки штук бронетехники ВСУ. Об этом сообщает французская газета Le figaro. «На дорогах украинского региона Сумы, который граничит с Курской областью России, замечены десятки бронемашин армии Киева», — передает газета . По данным источника, на технике ВСУ, которая находится на границах в Курской области, видны белые треугольники. Эти знаки служат для идентификации украинских военных, участвующих в операции. Ранее в подполье заявили, что ВС Украины несут большие потери в Курской области. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в Сумах, находящихся рядом с регионом, стоит множество скорых, также местных просят сдавать кровь для помощи раненым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На российско-украинской границе на дороге в Сумы (Сумская область) находятся десятки штук бронетехники ВСУ. Об этом сообщает французская газета Le figaro. «На дорогах украинского региона Сумы, который граничит с Курской областью России, замечены десятки бронемашин армии Киева», — передает газета. По данным источника, на технике ВСУ, которая находится на границах в Курской области, видны белые треугольники. Эти знаки служат для идентификации украинских военных, участвующих в операции. Ранее в подполье заявили, что ВС Украины несут большие потери в Курской области. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в Сумах, находящихся рядом с регионом, стоит множество скорых, также местных просят сдавать кровь для помощи раненым.