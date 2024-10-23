Вблизи Крыма уничтожили катера ВСУ

За ночь уничтожено 14 украинских БПЛА над РФ и 4 безэкипажных катера у Крыма
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ВСУ атаковали БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации
ВСУ атаковали БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 23 октября российские системы ПВО успешно сбили 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили четыре украинских безэкипажных катера, направлявшихся к Крыму. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Экипажами Морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову», — заявлено в сообщении оборонного ведомства страны. Информацию об этом передает РИА Новости.

Также уничтожены и перехвачены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов. Отмечается, что четыре БПЛА сбиты над территорией Ростовской области, еще десять — над территорией Республики Крым.

ВСУ продолжают использовать БПЛА для нападений по объектам на территории России. Ранее в Энергодаре из-за атаки вражеского беспилотника загорелась цистерна с газом. Пострадал 67-летний мужчина.

Также ВСУ атаковали два спиртзавода в Тульской области. Пострадавших нет.

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В ночь на 23 октября российские системы ПВО успешно сбили 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили четыре украинских безэкипажных катера, направлявшихся к Крыму. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Экипажами Морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову», — заявлено в сообщении оборонного ведомства страны. Информацию об этом передает РИА Новости. Также уничтожены и перехвачены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов. Отмечается, что четыре БПЛА сбиты над территорией Ростовской области, еще десять — над территорией Республики Крым. ВСУ продолжают использовать БПЛА для нападений по объектам на территории России. Ранее в Энергодаре из-за атаки вражеского беспилотника загорелась цистерна с газом. Пострадал 67-летний мужчина. Также ВСУ атаковали два спиртзавода в Тульской области. Пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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