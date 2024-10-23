Вблизи Крыма уничтожили катера ВСУ

В ночь на 23 октября российские системы ПВО успешно сбили 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили четыре украинских безэкипажных катера, направлявшихся к Крыму. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Экипажами Морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову», — заявлено в сообщении оборонного ведомства страны. Информацию об этом передает РИА Новости.
Также уничтожены и перехвачены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов. Отмечается, что четыре БПЛА сбиты над территорией Ростовской области, еще десять — над территорией Республики Крым.
ВСУ продолжают использовать БПЛА для нападений по объектам на территории России. Ранее в Энергодаре из-за атаки вражеского беспилотника загорелась цистерна с газом. Пострадал 67-летний мужчина.
Также ВСУ атаковали два спиртзавода в Тульской области. Пострадавших нет.
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