В Петербурге новый электробус появится на дорогах

В Петербурге приняли новый электробус модели ЛиАЗ-6274. Губернатор Александр Беглов лично осмотрел транспортное средство, подчеркнув, что значительная часть комплектующих была произведена прямо в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Смольный.
«Губернатор Александр Беглов осмотрел сегодня новый электробус ЛиАЗ-6274, прибывший в город на испытания. Машина создана специально для Петербурга, а треть её комплектующих произведена в Северной столице», — пишет пресс-служба Смольного. 36% всех деталей электробуса произведено в Петербурге, включая тяговые батареи и воздушный компрессор. Машина пройдет испытания в течение следующих шести месяцев, что поможет определить его эффективность в условиях городской эксплуатации.
Электробус ЛиАЗ-6274 обладает высоким запасом хода, позволяющим ему функционировать весь день без дополнительной подзарядки. Особое внимание уделено комфорту пассажиров и водителя, включая удобства для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками. В настоящее время в городе уже функционирует 36 электробусов, обслуживающих несколько районов, включая Центральный и Приморский. Создание нового электробусного парка на территории производственной зоны «Ржевка» позволит увеличить количество экологически чистых автобусов до 400 единиц. Это даст возможность расширить зону обслуживания, включая Красногвардейский, Калининский и Выборгский районы.
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