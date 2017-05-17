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17 мая 2017
21:00  17 мая 2017 0

Ройзман и чужие, мемориальная гирлянда с помойки, Джефф Монсон будет выращивать медведей в Тюмени. Вечерняя подборка от «URA.RU»

Боец Джефф Монсон решил укорениться в УрФОФото: Анна Майорова/URA.RU

Прекрасный вечер среды просто необходимо закончить прочтением главного за день. В этой подборке — только самое главное из того, что случилось за последние 12 часов. Такую же подборку мы рассылаем в почту, оставьте нам свой адрес — и читайте «URA.RU» там, где вам удобно.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман рассказал, чего он хорошего сделал за год в своей должности. Первое достижение: не пустил в город чужих (хищники, очевидно, все-таки проникли в Екатеринбург).

А вот и первый предвыборный скандал. Дана разнарядка создать предвыборную базу из бюджетников. Собирают персональные данные вплоть до номера телефона «для организации и проведения выборов губернатора области».

Свердловские чиновники отличились: сначала приказали выкинуть от мемориала советским солдатам гирлянду на помойку, а когда народ стал возмущаться, водрузили ее обратно. Да, прямо с помойки.

Уже не смешно про это писать, но у нас опять оскорбление чувств верующих намечается. Челябинская микрофинансовая организация «Удобные деньги» выпустила календарик с молитвой. Вроде как с заботой о верующих людях. Теперь ждем календарики от алкомаркетов с молитвой от пьянства.

Когда-то неплохой боец ММА Джефф Монсон, он же Снеговик, купил землю в Тюмени. Хочет построить ферму и выращивать на ней медведей. И это не шутка.

Тагильский радиолюбитель, регулярно радующий нас открытиями, обнаружил в снегах Антарктиды инопланетный звездолет. Как всегда, есть фото и видеодоказательства. Комментарии к этой новости такие же зажигательные, как и сама новость.

Иван Шумков
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