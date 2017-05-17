21:00 17 мая 2017 0

Боец Джефф Монсон решил укорениться в УрФО Фото: Анна Майорова/URA.RU

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Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман рассказал, чего он хорошего сделал за год в своей должности. Первое достижение: не пустил в город чужих (хищники, очевидно, все-таки проникли в Екатеринбург).

А вот и первый предвыборный скандал. Дана разнарядка создать предвыборную базу из бюджетников. Собирают персональные данные вплоть до номера телефона «для организации и проведения выборов губернатора области».

Свердловские чиновники отличились: сначала приказали выкинуть от мемориала советским солдатам гирлянду на помойку, а когда народ стал возмущаться, водрузили ее обратно. Да, прямо с помойки.

Уже не смешно про это писать, но у нас опять оскорбление чувств верующих намечается. Челябинская микрофинансовая организация «Удобные деньги» выпустила календарик с молитвой. Вроде как с заботой о верующих людях. Теперь ждем календарики от алкомаркетов с молитвой от пьянства.

Когда-то неплохой боец ММА Джефф Монсон, он же Снеговик, купил землю в Тюмени. Хочет построить ферму и выращивать на ней медведей. И это не шутка.

Тагильский радиолюбитель, регулярно радующий нас открытиями, обнаружил в снегах Антарктиды инопланетный звездолет. Как всегда, есть фото и видеодоказательства. Комментарии к этой новости такие же зажигательные, как и сама новость.