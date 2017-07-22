09:18 22 июля 2017 0

DJ Грув разочаровался в Екатеринбурге из-за конфликта в баре Фото: Instagram DJ Грув

Российский музыкант Евгений Рудин, известный под сценическим псевдонимом DJ Грув, рассказал о конфликте и драке, которая произошла в одном из екатеринбургских пабов. Там музыкант отыграл концерт, однако работа завершилась серьезной потасовкой. Об этом артист написал на своей странице в Instagram.

«Внимание!!! Опасность!!! Всем диджеям и промоутерам! Клуб ROYAL PUB @royal_pub в Екатеринбурге!!! Хозяева агрессивные бандиты и неадекватные люди!!! Лезут в драку, будучи очень пьяные!!!!! Всех артистов призываю отказаться от выступлений в этом месте!!!», — написал DJ Грув.

Что стало истинной причиной для конфликта, музыкант не уточнил. В комментариях, оставленных под этой записью, один из подписчиков диджея уверяет, что столичную звезду попросили сфотографироваться с молодыми людьми на улице, которые не смогли попасть на концерт, а музыкант ответил отказом.

«Когда тебя, попросило предприятие, оплатившее твой гонорар, сфотографироваться с нашей молодежью, которая, видимо, не смогла попасть на концерт, не потому что у нас не было свободных мест, а скорее всего из-за своего финансового благополучия, на что ты проигнорировал. Из-за этого тебя послали …. У нас в Royal Pub выступало много артистов, и федерального и местного уровня и не было ни у кого к нам претензий, потому что люди вменяемые…», — написал один из комментаторов.

Другие подписчики также удивлены случившимся скандалом в клубе. «Я там работала и все было супер. Всегда ж там все ок было», — пишут комментаторы. Другие требуют объяснений от руководства заведения: «Как вам не стыдно!!! Как вам не стыдно!!! Я так любил ваше место. Вашему хозяину нужно протрезветь и объясниться».

Между тем в клубе с журналистами «URA.RU» на эту тему разговаривать отказались. «Комментариев на эту тему не даем», — сказал собеседник агентства, после чего положил трубку.