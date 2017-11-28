Путин поздравил победителей конкурса «Семья года»

20:21 28 ноября 2017 0

Путин встретился с лучшими семьями России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин 28 ноября встретился с победителями всероссийского конкурса «Семья года» и назвал их «основой государства».

«В семье, как и везде, все бывает, но талант людей, которым удается преодолевать все трудности, если и не легко, то на основе добра и любви друг к другу… этот талант очень дорогого стоит, так же, как и создать атмосферу теплоты и добра, взаимной поддержки», — обратился президент к победителям конкурса.

Конкурс «Семья года» организован Министерством труда и социальной защиты совместно с Фоном поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего на конкурс было подано 322 заявки. Победителей выбирали в номинациях: «Золотая семья России», «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья» и «Семья — хранитель традиций».