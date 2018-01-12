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12 января 2018
09:09  12 января 2018 2

Встреча Путина с молодежью, ипотека в России подешевеет, инкассатор украл миллион. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

«Единая Россия» займет ключевые места в организации предвыборной кампании ПутинаФото: Владимир Андреев © URA.RU

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Здравствуйте! Сегодня 12 января, пятница. И вот самые интересные и важные новости к этому часу.

Владимир Путин встретился с авторами лучших сочинений на тему будущего России.Кстати, среди учеников есть единственный уральский школьник. Мы расспросили его о подробностях беседы с президентом.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, кто займет ключевые места в центральном штабе Путина. И пояснил, кого в кампании точно не будет.

Скандал с преподавателем УрФУ Константином Юрченко, назвавшим нынешнюю элиту «большим злом», набирает обороты. Работники вуза уверены: конфликт возник не случайно и он имеет политический подтекст.

Стало известно, когда ипотека в России подешевеет до 6%. Упомянули и о новом законопроекте для многодетных семей.

Взял сумку с деньгами и сказал, что скоро вернется: в Екатеринбурге инкассатор украл почти миллион рублей.

Российский пилот Иван Шихотаров продолжил борьбу на ралли-марафоне «Дакар-2018», несмотря на перелом позвоночника. Врачи были в шоке. У нас есть ФОТО отважного гонщика.

Валерия Чупина
© Служба новостей «URA.RU»
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