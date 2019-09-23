Utair объявила о новых маршрутах на фоне слухов о банкротстве

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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютэир, ютейр, atr 72
Utair вводит прямые рейсы на популярные направленияФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Проблемы у авиакомпании UTair

Авиакомпания Utair, акции которой принадлежат правительствам Тюменской области и ХМАО, на фоне новостей о возможном банкротстве заявила о введении новых маршрутов. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

«Utair — один из немногих перевозчиков, который стабильно увеличивает пассажиропоток через региональные аэропорты и сохраняет минимальные тарифы на билеты. Наша цель — развивать региональную авиацию без пересадок в Москве», — приводит слова президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павла Пермякова пресс-служба авиакомпании.

Югорчане смогут улететь из Нижневартовска в Краснодар и Санкт-Петербург, из Ханты-Мансийска — также в Краснодар и Санкт-Петербург, в Нягань, Омск и Сургут. Кроме того, Utair заявила о введении прямого маршрута из Урая в Советский.

Ранее «URA.RU» писало, что Росавиация отозвала допуск авиакомпании на перелеты из Перми в Мюнхен, а долги Utair по двум синдицированным кредитам составляют 38,6 миллиарда рублей. Всего в списке кредиторов авиакомпании значатся 11 организаций, крупнейший из них — Сбербанк, на который приходится треть долга.

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