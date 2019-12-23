Российским студентам посольство США отказывает в выдаче виз из-за богатых родителей

Студентам из России стали все чаще отказывать в выдаче виз для учебы в США. Как пояснил глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Алексис Родзянко, отказ в большинстве случаев приходит тем студентам, у кого есть богатые родители.
«Возможно, это происходит, когда есть подозрения в сомнительном происхождении денег у родителей. Но с какой стати должны страдать их дети, непонятно», -рассказал РИА «Новости» Родзянко.
По словам представителя американской стороны, отказы в выдаче виз участились с обеих сторон. От визовой войны РФ и США в первую очередь пострадали студенты, которые не могут учиться в США. «Мы надеемся, что одна из рекомендаций, которая выйдет от „капитанов“ бизнеса — это облегчить визовый режим и поощрять различные обмены между странами», — заявил Родзянко, уточнив, что встреча «капитанов» может состояться на полях ПМЭФ-2020.
Ранее разразился дипломатический скандал из-за того, что США не выдали визы 18 российским дипломатам, которые в ходе сессии ГА ООН, в том числе членам делегаций для работы в комитетах организации, занимающихся разоружением и правовыми вопросами. Первый зампостпреда России при Генассамблее ООН Дмитрий Полянский в этой связи предложил перенести заседания из Нью-Йорка в Вену или Женеву.