Появились кадры проверки самолета Москва-Сургут, пассажир которого заявил, что у него коронавирус. ВИДЕО

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Споттинг. Курган, аэропорт, зал ожидания, utair, самолет, посадочные места
Приземление самолета ждали полиция и скорая помощьФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В соцсетях появилась видеозапись проверки самолета Москва-Сургут, пассажир которого заявил в небе, что болен коронавирусом. Ролик опубликован в группе «[ХМ] Типичный Ханты-Мансийск [official page]» во «ВКонтакте».

«Вчера летела на рейсе Москва-Сургут, и один <…> сообщил борт-проводникам о том, что он летит из-за границы и находится на карантине», — рассказал анонимный автор видео. На кадрах видно, что люди в костюмах химзащиты и противогазах измеряют температуру тела у пассажиров.

Автор ролика сообщил, что экипаж передал информацию о возможном заражении в аэропорт Сургута. Когда авиалайнер приземлился, по словам пассажира, их встречала «целая делегация полиции и скорой помощи». Он рассказал, что прилетевшие не могли покинуть салон на протяжении часа, пока им мерили температуру. Автор видео заявил, что около 40 человек были сняты с рейса. Среди них были те, кто сидел рядом с якобы больным коронавирусом мужчиной.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил URA.RU, что пассажир авиакомпании Utair, летевший рейсом Москва—Сургут, заявил в небе экипажу, что болен коронавирусом. По словам источника, у мужчины внешних признаков болезни не обнаружено. У восьми пассажиров была повышенная температура. Все они были отправлены в инфекционное отделение окружной клинической больницы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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