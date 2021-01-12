Замгенпрокурора РФ Игорь Ткачев ранее три года возглавлял прокуратуру Курганской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Несмотря на перевод замгенпрокурора РФ Игоря Ткачева из Екатеринбурга в Москву, он может продолжить следить за происходящим в Курганской области, где три года возглавлял региональную прокуратуру. Такое мнение высказал один из источников URA.RU. Впрочем, другой собеседник полагает, что Ткачев сосредоточится на федеральной повестке.

«Он многое негласно контролировал в Курганской области. Еще когда был областным прокурором, возмущался по поводу проблем по жилью для сирот. И в прошлом году, уже будучи замгенпрокурора в УрФО, обращал на это внимание. Не исключаю, что и продолжит контроль, возможно, через своих людей», — полагает источник, знакомый с ситуацией.

Другие инсайдеры из числа действующих силовиков считают, что Ткачев ослабит контроль региона. «Его направление более узкое и будет связано с поддержанием обвинения в судах прокуроров России. То есть он будет иметь выход на Верховный суд и там сосредоточит большее внимание», — считает источник. Получить комментарии Ткачева URA.RU не удалось. На звонок журналиста он не ответил.

Заместитель генерального прокурора РФ в УрФО Игорь Ткачев покидает Екатеринбург и переезжает в Москву, где займет должность замгенпрокурора России по вопросам деятельности Главного гражданско-судебного управления. На его место придет замгенпрокурора России Сергей Зайцев из Приволжского федерального округа.