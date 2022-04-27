В Пермском крае ищут жертв насильника с татуировками. Фото

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Поисковые работы на месте обнаружения тела Насти Муравьевой. Тюмень, следственный комитет, ск, полицейское оцепление, следственная группа
Следователи просят обратиться к ним всех, кто располагает какой-либо информацией о злоумышленнике Фото:

В Пермском крае ищут пострадавших от действия обвиняемого в насильственных преступлениях. Среди особых примет мужчины: татуировки на ноге и спине. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Пермскому краю.

«Особые приметы Федотова В.С.: на спине вдоль позвоночника расположена татуировка в виде пяти иероглифов. На правой лопатке татуировка с изображением крылатого человекоподобного существа, на левой ноге татуировка биомеханической тематики», — говорится на сайте регионального управления СК. Также у обвиняемого отсутствуют несколько передних зубов, в паховой области имеется шрам размером 8-10 см.

Уголовное дело в отношении Федотова находится в производстве в СУ СК по Калининградской области. Мужчину обвиняют в совершении преступлений против половой неприкосновенности личности. У следователей есть основания полагать, что преступления Федотов совершил и на территории других регионов России, в том числе и в Пермском крае. Всех, кто располагает какой-либо информацией о преступной деятельности обвиняемого, просят обратиться в управление СК России по Пермскому краю по телефонам: 8 (342) 249-54-55, 8 (342) 249-54-64 или «02».

Обвиняемый Федотов В.С.
Татуировки на спине
Татуировка на ноге

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В Пермском крае ищут пострадавших от действия обвиняемого в насильственных преступлениях. Среди особых примет мужчины: татуировки на ноге и спине. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Пермскому краю. «Особые приметы Федотова В.С.: на спине вдоль позвоночника расположена татуировка в виде пяти иероглифов. На правой лопатке татуировка с изображением крылатого человекоподобного существа, на левой ноге татуировка биомеханической тематики», — говорится на сайте регионального управления СК. Также у обвиняемого отсутствуют несколько передних зубов, в паховой области имеется шрам размером 8-10 см. Уголовное дело в отношении Федотова находится в производстве в СУ СК по Калининградской области. Мужчину обвиняют в совершении преступлений против половой неприкосновенности личности. У следователей есть основания полагать, что преступления Федотов совершил и на территории других регионов России, в том числе и в Пермском крае. Всех, кто располагает какой-либо информацией о преступной деятельности обвиняемого, просят обратиться в управление СК России по Пермскому краю по телефонам: 8 (342) 249-54-55, 8 (342) 249-54-64 или «02».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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