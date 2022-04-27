В Пермском крае ищут жертв насильника с татуировками. Фото

27 апреля 2022 в 11:52 Размер текста - 17 +

Следователи просят обратиться к ним всех, кто располагает какой-либо информацией о злоумышленнике Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае ищут пострадавших от действия обвиняемого в насильственных преступлениях. Среди особых примет мужчины: татуировки на ноге и спине. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Пермскому краю. «Особые приметы Федотова В.С.: на спине вдоль позвоночника расположена татуировка в виде пяти иероглифов. На правой лопатке татуировка с изображением крылатого человекоподобного существа, на левой ноге татуировка биомеханической тематики», — говорится на сайте регионального управления СК. Также у обвиняемого отсутствуют несколько передних зубов, в паховой области имеется шрам размером 8-10 см. Уголовное дело в отношении Федотова находится в производстве в СУ СК по Калининградской области. Мужчину обвиняют в совершении преступлений против половой неприкосновенности личности. У следователей есть основания полагать, что преступления Федотов совершил и на территории других регионов России, в том числе и в Пермском крае. Всех, кто располагает какой-либо информацией о преступной деятельности обвиняемого, просят обратиться в управление СК России по Пермскому краю по телефонам: 8 (342) 249-54-55, 8 (342) 249-54-64 или «02». Обвиняемый Федотов В.С. СУ СК по Пермскому краю Татуировки на спине СУ СК по Пермскому краю Татуировка на ноге СУ СК по Пермскому краю Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

В Пермском крае ищут пострадавших от действия обвиняемого в насильственных преступлениях. Среди особых примет мужчины: татуировки на ноге и спине. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Пермскому краю. «Особые приметы Федотова В.С.: на спине вдоль позвоночника расположена татуировка в виде пяти иероглифов. На правой лопатке татуировка с изображением крылатого человекоподобного существа, на левой ноге татуировка биомеханической тематики», — говорится на сайте регионального управления СК. Также у обвиняемого отсутствуют несколько передних зубов, в паховой области имеется шрам размером 8-10 см. Уголовное дело в отношении Федотова находится в производстве в СУ СК по Калининградской области. Мужчину обвиняют в совершении преступлений против половой неприкосновенности личности. У следователей есть основания полагать, что преступления Федотов совершил и на территории других регионов России, в том числе и в Пермском крае. Всех, кто располагает какой-либо информацией о преступной деятельности обвиняемого, просят обратиться в управление СК России по Пермскому краю по телефонам: 8 (342) 249-54-55, 8 (342) 249-54-64 или «02».