Власти ЯНАО выделили деньги на организацию довыборов

12 июля 2022 в 15:08 Размер текста - 17 +

Довыборы проведут в Новом Уренгое Фото: Сергей Русанов © URA.RU Правительство ЯНАО выделило Новому Уренгою почти полтора миллиона рублей на организацию дополнительных выборов в Тюменскую областную думу. Об этом сообщается на сайте окружного правительства. «Департаменту внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа предоставить из окружного бюджета бюджету муниципального образования город Новый Уренгой в 2022 году иной межбюджетный трансферт в размере 1 400 000 рублей. Средства предоставляются на финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органами местного самоуправления на организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Тюменской областной думы на территории муниципального образования город Новый Уренгой», — говорится в документе. До 30 сентября власти Нового Уренгоя должны отчитаться перед правительством о том, на что потратили сумму. Если средства будут использованы не по назначению или не будет достигнут показатель результативности — деньги придется вернуть. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменскую областную думу в сентябре пройдут довыборы депутата. Такое решение приняли в связи с гибелью Михаила Пацевича, который был избран в думу осенью 2021 года.

Правительство ЯНАО выделило Новому Уренгою почти полтора миллиона рублей на организацию дополнительных выборов в Тюменскую областную думу. Об этом сообщается на сайте окружного правительства. «Департаменту внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа предоставить из окружного бюджета бюджету муниципального образования город Новый Уренгой в 2022 году иной межбюджетный трансферт в размере 1 400 000 рублей. Средства предоставляются на финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органами местного самоуправления на организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Тюменской областной думы на территории муниципального образования город Новый Уренгой», — говорится в документе. До 30 сентября власти Нового Уренгоя должны отчитаться перед правительством о том, на что потратили сумму. Если средства будут использованы не по назначению или не будет достигнут показатель результативности — деньги придется вернуть. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменскую областную думу в сентябре пройдут довыборы депутата. Такое решение приняли в связи с гибелью Михаила Пацевича, который был избран в думу осенью 2021 года.