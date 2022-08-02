Член парламента Британии призвал заключить мир с Россией

Член парламента Великобритании отметил, что поставки оружия Западом только усугубят ситуацию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Запад и Украина должен заключить мир с Россией. Об этом заявил член парламента Великобритании, бывший лидер лейбористов Джереми Корбин. По его мнению, западным странам также необходимо прекратить поставлять оружие Киеву.

«Возможно, нас ждут годы и годы конфликта на Украине. Но потом мир проснулся и вдруг понял, что Россия и Украина являются крупнейшими в мире экспортерами зерна. И надо что-то делать, чтобы они договорились, и я надеюсь, мир состоится, чтобы экспортировать зерно через Одессу и через Босфор в остальные страны», — сообщает издание The Telegraph со ссылкой на слова Корбина.

Корбин также раскритиковал Великобританию и Запад за поставки оружия Украине. Он отметил, что это только усугубит ситуацию, поэтому необходимо прикладывать намного больше усилий для заключения мира. По его мнению, если ООН не сможет об этом договориться, то она должна уступить место другой организации.

Ранее сообщалось о том, что кандидат на пост премьера Великобритании Лиз Трасс также не готова к вмешательству в российскую спецоперацию на Украину. Она считает, что вводить войска неправильно, так как Великобритания не является страной НАТО. Жители Британии возмутились на просьбы президента Украины Владимира Зеленского предоставить Украине еще больше денег и вооружения.

Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию страны, а также спасение жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны киевских властей.