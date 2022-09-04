Тысячи уральцев собрались в Сысерти ради прогулки. Видео

В Сысерти тысячи уральцев поучаствовали в традиционной прогулке «Бажовская верста»

05 сентября 2022 в 02:46 Размер текста - 17 +

Более 3800 человек стали участниками традиционной прогулки «Бажовская верста» (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Более 3800 жителей УрФО приняли участие в традиционной прогулке «Бажовская верста», которая прошла в Сысерти (Свердловская область) 4 сентября. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области в своем telegram-канале. «Более 3800 человек стали участниками традиционной прогулки „Бажовская верста“. Прогулка прошла 4 сентября в Сысерти в девятый раз», — говорится в сообщении. Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов отметил, что среди общего числа участников, было зарегистрировано более 2200 школьников. «Количество участников осенней прогулки ежегодно растет. В этом году только школьников зарегистрировалось более 2200 человек», — сказал министр. Он добавил, что помимо жителей Свердловской области, были жители соседних — Челябинской, Тюменской и Курганской областей. Прогулка «Бажовская верста» — осенняя прогулка, в которой принимают участие любители активного отдыха и краеведения. По традиции, для каждой новой прогулки выбирается символ — это один из героев сказов Павла Бажова. В этот раз темой прогулки стала ящерица, в которую, согласно сказам Бажова, превращалась Хозяйка Медной горы. Участникам на выбор предлагаются четыре маршрута протяженностью от 8 до 33 километров.

Более 3800 жителей УрФО приняли участие в традиционной прогулке «Бажовская верста», которая прошла в Сысерти (Свердловская область) 4 сентября. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области в своем telegram-канале. «Более 3800 человек стали участниками традиционной прогулки „Бажовская верста“. Прогулка прошла 4 сентября в Сысерти в девятый раз», — говорится в сообщении. Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов отметил, что среди общего числа участников, было зарегистрировано более 2200 школьников. «Количество участников осенней прогулки ежегодно растет. В этом году только школьников зарегистрировалось более 2200 человек», — сказал министр. Он добавил, что помимо жителей Свердловской области, были жители соседних — Челябинской, Тюменской и Курганской областей. Прогулка «Бажовская верста» — осенняя прогулка, в которой принимают участие любители активного отдыха и краеведения. По традиции, для каждой новой прогулки выбирается символ — это один из героев сказов Павла Бажова. В этот раз темой прогулки стала ящерица, в которую, согласно сказам Бажова, превращалась Хозяйка Медной горы. Участникам на выбор предлагаются четыре маршрута протяженностью от 8 до 33 километров.