В Киеве испугались последствий печати гривны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, гривна
Украина искусственно восполняла бюджет страны с начала конфликта с РФ, заявил Андрей Пышный Фото:

Украина больше не будет создавать искусственную эмиссию гривен для восполнения бюджета страны с целью финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный.

«Это было быстрое средство, но очень опасное. <…> Украина больше не будет прибегать к „опасному“ денежному восполнению, для финансирования конфликта с Россией», — подчеркнул Андрей Пышный в интервью газете Financial Times. По его словам, эмиссия создала огромные риски для макрофинансовой стабильности страны. Пышный подчеркнул, что с правительством Украины данный вопрос уже разрешен.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины планирует перестать печатать гривну в 2023 году. Глава банка подчеркивал, что Киев развернул искусственную эмиссию с начала российской спецоперации.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Украина больше не будет создавать искусственную эмиссию гривен для восполнения бюджета страны с целью финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный. «Это было быстрое средство, но очень опасное. <…> Украина больше не будет прибегать к „опасному“ денежному восполнению, для финансирования конфликта с Россией», — подчеркнул Андрей Пышный в интервью газете Financial Times. По его словам, эмиссия создала огромные риски для макрофинансовой стабильности страны. Пышный подчеркнул, что с правительством Украины данный вопрос уже разрешен. Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины планирует перестать печатать гривну в 2023 году. Глава банка подчеркивал, что Киев развернул искусственную эмиссию с начала российской спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...