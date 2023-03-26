В Киеве испугались последствий печати гривны

26 марта 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

Украина искусственно восполняла бюджет страны с начала конфликта с РФ, заявил Андрей Пышный Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Украина больше не будет создавать искусственную эмиссию гривен для восполнения бюджета страны с целью финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный. «Это было быстрое средство, но очень опасное. <…> Украина больше не будет прибегать к „опасному“ денежному восполнению, для финансирования конфликта с Россией», — подчеркнул Андрей Пышный в интервью газете Financial Times. По его словам, эмиссия создала огромные риски для макрофинансовой стабильности страны. Пышный подчеркнул, что с правительством Украины данный вопрос уже разрешен. Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины планирует перестать печатать гривну в 2023 году. Глава банка подчеркивал, что Киев развернул искусственную эмиссию с начала российской спецоперации.

Украина больше не будет создавать искусственную эмиссию гривен для восполнения бюджета страны с целью финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный. «Это было быстрое средство, но очень опасное. <…> Украина больше не будет прибегать к „опасному“ денежному восполнению, для финансирования конфликта с Россией», — подчеркнул Андрей Пышный в интервью газете Financial Times. По его словам, эмиссия создала огромные риски для макрофинансовой стабильности страны. Пышный подчеркнул, что с правительством Украины данный вопрос уже разрешен. Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины планирует перестать печатать гривну в 2023 году. Глава банка подчеркивал, что Киев развернул искусственную эмиссию с начала российской спецоперации.