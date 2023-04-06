Мэр из ХМАО выступила промоутером на гастролях экс-директора «Уральских пельменей»

06 апреля 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

Концерт Сергея Нетиевского прорекламировала глава Нефтеюганска Эльвира Бугай Фото: Личная страница Сергея Нетиевского Вконтакте Глава Нефтеюганска (ХМАО) Эльвира Бугай неожиданно выступила в роли промоутера концерта экс-директора «Уральских пельменей» Сергея Нетиевского, приехавшего в город на гастроли. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политистеблишменте. Мэр выложила в своем telegram-канале анонс мероприятия от самого юмориста и ссылкой на сайт с покупкой билетов. «Говорят, что глава города — поклонница творчества „Уральских пельменей“. Но, вообще-то, концерт Нетиевского — абсолютно коммерческая история с ценой билета от 700 до 1200 рублей», — рассказал инсайдер. Сам Нетиевский из разговора с URA.RU узнал, что получил бесплатную рекламу от главы Нефтеюганска. «Я часть билетов на концертах раздаю бесплатно для работников местных предприятий и организаций. Нефтеюганск не стал исключением. Возможно, что это было такое алаверды от главы города», — предположил юморист. В пресс-службе мэрии Нефтеюганска сообщили, что подобные анонсы в telegram-канале главы это обычная практика. «В соцсетях главы регулярно публикуются анонсы всех культурных мероприятий в городе, чтобы жители были в курсе абсолютно всех культурных событий», — прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Глава Нефтеюганска (ХМАО) Эльвира Бугай неожиданно выступила в роли промоутера концерта экс-директора «Уральских пельменей» Сергея Нетиевского, приехавшего в город на гастроли. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политистеблишменте. Мэр выложила в своем telegram-канале анонс мероприятия от самого юмориста и ссылкой на сайт с покупкой билетов. «Говорят, что глава города — поклонница творчества „Уральских пельменей“. Но, вообще-то, концерт Нетиевского — абсолютно коммерческая история с ценой билета от 700 до 1200 рублей», — рассказал инсайдер. Сам Нетиевский из разговора с URA.RU узнал, что получил бесплатную рекламу от главы Нефтеюганска. «Я часть билетов на концертах раздаю бесплатно для работников местных предприятий и организаций. Нефтеюганск не стал исключением. Возможно, что это было такое алаверды от главы города», — предположил юморист. В пресс-службе мэрии Нефтеюганска сообщили, что подобные анонсы в telegram-канале главы это обычная практика. «В соцсетях главы регулярно публикуются анонсы всех культурных мероприятий в городе, чтобы жители были в курсе абсолютно всех культурных событий», — прокомментировали в пресс-службе мэрии.