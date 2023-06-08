На затопленные территории Херсонщины отправят спецотряд МЧС. Видео

08 июня 2023 в 07:27 Размер текста - 17 +

Спецотряд МЧС России отправлен на помощь населению в Херсонскую область Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС МЧС России продолжает оказывать помощь населению затопленных от прорыва дамбы Каховской ГЭС территорий Херсонской области. На место происшествия будет направлена аэромобильная группировка Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям. «К месту проведения аварийно-спасательных работ в Херсонской области направлена аэромобильная группировка Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России», — сообщается в telegram-канале ведомства. Там добавили, что группировка представляет собой специально обученные и оснащенные силы и средства, принадлежащие МЧС России. МЧС России продолжает оказывать помощь населению затопленных территорий Херсонской области. За последние 24 часа было эвакуировано более 300 человек, среди которых 70 детей, заключили в спасательной службе. Ранее, 6 июня, Каховскую ГЭС атаковали силы ВСУ, что привело к разрушению задвижек дамбы и прорыву воды. Наводнение в Херсонской области привело к введению режима чрезвычайной ситуации. Село Корсунка полностью затоплено. Более 100 человек оказались заблокированными на своих дачах. В настоящее время организуется их эвакуация. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Каховская ГЭС была разрушена в результате преднамеренной диверсии со стороны Украины, передает «Ридус». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

МЧС России продолжает оказывать помощь населению затопленных от прорыва дамбы Каховской ГЭС территорий Херсонской области. На место происшествия будет направлена аэромобильная группировка Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям. «К месту проведения аварийно-спасательных работ в Херсонской области направлена аэромобильная группировка Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России», — сообщается в telegram-канале ведомства. Там добавили, что группировка представляет собой специально обученные и оснащенные силы и средства, принадлежащие МЧС России. МЧС России продолжает оказывать помощь населению затопленных территорий Херсонской области. За последние 24 часа было эвакуировано более 300 человек, среди которых 70 детей, заключили в спасательной службе. Ранее, 6 июня, Каховскую ГЭС атаковали силы ВСУ, что привело к разрушению задвижек дамбы и прорыву воды. Наводнение в Херсонской области привело к введению режима чрезвычайной ситуации. Село Корсунка полностью затоплено. Более 100 человек оказались заблокированными на своих дачах. В настоящее время организуется их эвакуация. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Каховская ГЭС была разрушена в результате преднамеренной диверсии со стороны Украины, передает «Ридус».