ВСУ повредили детсад в Донецке

30 августа 2023 в 10:55 Размер текста - 17 +

ВСУ повредили детсад в Петровском районе Донецка Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате обстрела ВСУ по Донецку пострадало здание детского сада. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин. «В результате ночного обстрела Петровского района в очередной раз пострадало здание детского сада № 314», — написал Кулемзин. Сообщение он разместил в Telegram . Ранее в результате обстрела ВСУ по ДНР в Горловке погиб 18-летний юноша. Кроме того, в ночь на 30 августа, Украина устроила массовую атаку беспилотниками на семь регионов России.

В результате обстрела ВСУ по Донецку пострадало здание детского сада. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин. «В результате ночного обстрела Петровского района в очередной раз пострадало здание детского сада № 314», — написал Кулемзин. Сообщение он разместил в Telegram. Ранее в результате обстрела ВСУ по ДНР в Горловке погиб 18-летний юноша. Кроме того, в ночь на 30 августа, Украина устроила массовую атаку беспилотниками на семь регионов России.