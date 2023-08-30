ВСУ повредили детсад в Донецке

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Обстрел Донецкого НИИ и Ворошиловского района. Донецк, донецк, последствия, днр, разрушения, обстрел, сво
ВСУ повредили детсад в Петровском районе Донецка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате обстрела ВСУ по Донецку пострадало здание детского сада. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

«В результате ночного обстрела Петровского района в очередной раз пострадало здание детского сада № 314», — написал Кулемзин. Сообщение он разместил в Telegram.

Ранее в результате обстрела ВСУ по ДНР в Горловке погиб 18-летний юноша. Кроме того, в ночь на 30 августа, Украина устроила массовую атаку беспилотниками на семь регионов России.

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В результате обстрела ВСУ по Донецку пострадало здание детского сада. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин. «В результате ночного обстрела Петровского района в очередной раз пострадало здание детского сада № 314», — написал Кулемзин. Сообщение он разместил в Telegram. Ранее в результате обстрела ВСУ по ДНР в Горловке погиб 18-летний юноша. Кроме того, в ночь на 30 августа, Украина устроила массовую атаку беспилотниками на семь регионов России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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