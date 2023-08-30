ВСУ повредили детсад в Донецке

ВСУ повредили детсад в Петровском районе Донецка
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В результате обстрела ВСУ по Донецку пострадало здание детского сада. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.
«В результате ночного обстрела Петровского района в очередной раз пострадало здание детского сада № 314», — написал Кулемзин. Сообщение он разместил в
Ранее в результате обстрела ВСУ по ДНР в Горловке погиб 18-летний юноша. Кроме того, в ночь на 30 августа, Украина устроила массовую атаку беспилотниками на семь регионов России.
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