Нацбанк Украины выпустил монету под названием «Украинский борщ». Фото

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Нацбанк Украины выпустил монету с украинским борщом Фото:

Национальный банк Украины выпустил новую монету, посвященную украинскому борщу. Об этом сообщило издание «Вести» со ссылкой на сообщение нацбанка.

«Монета с 1 октября уже в обращении», — пишет издание. Там отмечают, что такие монеты продолжают серию «Украинское наследие», а ее дизайном занимался художник Николай Кочубей. На одной стороне монеты изображена тарелка с красным борщом, на другой — женщина на фоне печи.

В 2021 году в Министерстве иностранных дел Украины потребовали признать борщ украинским и включить его в нематериальное наследие ЮНЭСКО. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что борщ является исключительно украинским блюдом, а высказывания про его «русскость» являются манипуляциями. Фермер из Истры Олег Сирота и историки кулинарии высказались о том, что борщ является национальным блюдом кухни южной России. По их мнению, у украинцев нет оснований для включения блюда в список нематериального культурного наследия страны.

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Национальный банк Украины выпустил новую монету, посвященную украинскому борщу. Об этом сообщило издание «Вести» со ссылкой на сообщение нацбанка. «Монета с 1 октября уже в обращении», — пишет издание. Там отмечают, что такие монеты продолжают серию «Украинское наследие», а ее дизайном занимался художник Николай Кочубей. На одной стороне монеты изображена тарелка с красным борщом, на другой — женщина на фоне печи. В 2021 году в Министерстве иностранных дел Украины потребовали признать борщ украинским и включить его в нематериальное наследие ЮНЭСКО. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что борщ является исключительно украинским блюдом, а высказывания про его «русскость» являются манипуляциями. Фермер из Истры Олег Сирота и историки кулинарии высказались о том, что борщ является национальным блюдом кухни южной России. По их мнению, у украинцев нет оснований для включения блюда в список нематериального культурного наследия страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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