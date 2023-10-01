Нацбанк Украины выпустил монету под названием «Украинский борщ». Фото

01 октября 2023 в 20:29 Размер текста - 17 +

Нацбанк Украины выпустил монету с украинским борщом Фото: Алексей Андронов © URA.RU Национальный банк Украины выпустил новую монету, посвященную украинскому борщу. Об этом сообщило издание «Вести» со ссылкой на сообщение нацбанка. «Монета с 1 октября уже в обращении», — пишет издание. Там отмечают, что такие монеты продолжают серию «Украинское наследие», а ее дизайном занимался художник Николай Кочубей. На одной стороне монеты изображена тарелка с красным борщом, на другой — женщина на фоне печи. В 2021 году в Министерстве иностранных дел Украины потребовали признать борщ украинским и включить его в нематериальное наследие ЮНЭСКО. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что борщ является исключительно украинским блюдом, а высказывания про его «русскость» являются манипуляциями. Фермер из Истры Олег Сирота и историки кулинарии высказались о том, что борщ является национальным блюдом кухни южной России. По их мнению, у украинцев нет оснований для включения блюда в список нематериального культурного наследия страны. фото: украинское издание «Вести»

Национальный банк Украины выпустил новую монету, посвященную украинскому борщу. Об этом сообщило издание «Вести» со ссылкой на сообщение нацбанка. «Монета с 1 октября уже в обращении», — пишет издание. Там отмечают, что такие монеты продолжают серию «Украинское наследие», а ее дизайном занимался художник Николай Кочубей. На одной стороне монеты изображена тарелка с красным борщом, на другой — женщина на фоне печи. В 2021 году в Министерстве иностранных дел Украины потребовали признать борщ украинским и включить его в нематериальное наследие ЮНЭСКО. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что борщ является исключительно украинским блюдом, а высказывания про его «русскость» являются манипуляциями. Фермер из Истры Олег Сирота и историки кулинарии высказались о том, что борщ является национальным блюдом кухни южной России. По их мнению, у украинцев нет оснований для включения блюда в список нематериального культурного наследия страны.