На пермском оборонном заводе, выкупленном «Курганприбором», ищут замначальников

07 марта 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

На Машзавод в Перми ищут заместителей начальников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермский машиностроительный завод имени Дзержинского, который выкупило предприятие «Курганприбор», набирает на работу заместителей начальников цехов. Вакансии размещены на сайте с объявлениями по поиску работы. «ФГУП „Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского“. Вакансия: заместитель начальника сборочного цеха. Требования: высшее техническое образование, опыт руководящей работы не менее пяти лет на машиностроительном предприятии. Заработная плата: от 96 000 рублей», — указано в объявлении на сайте HeadHunter. Также в предприятии приглашают работать заместителем начальника инструментального цеха на зарплату от 65 тысяч рублей. Работнику необходимо иметь опыт работы в ремонтно-инструментальном производстве не менее пяти лет. Ранее URA.RU писало, что пермском Машзаводе набирают испытателей с опытом работы. Работникам обещать платить зарплату от 49 тысяч рублей в месяц. Также на «Курганприборе» сообщали, что модернизируют производства предприятия из Перми и увеличат число работников для выполнения госзаказа. Сейчас на заводе имени Дзержинского работает около тысячи сотрудников.

Пермский машиностроительный завод имени Дзержинского, который выкупило предприятие «Курганприбор», набирает на работу заместителей начальников цехов. Вакансии размещены на сайте с объявлениями по поиску работы. «ФГУП „Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского“. Вакансия: заместитель начальника сборочного цеха. Требования: высшее техническое образование, опыт руководящей работы не менее пяти лет на машиностроительном предприятии. Заработная плата: от 96 000 рублей», — указано в объявлении на сайте HeadHunter. Также в предприятии приглашают работать заместителем начальника инструментального цеха на зарплату от 65 тысяч рублей. Работнику необходимо иметь опыт работы в ремонтно-инструментальном производстве не менее пяти лет. Ранее URA.RU писало, что пермском Машзаводе набирают испытателей с опытом работы. Работникам обещать платить зарплату от 49 тысяч рублей в месяц. Также на «Курганприборе» сообщали, что модернизируют производства предприятия из Перми и увеличат число работников для выполнения госзаказа. Сейчас на заводе имени Дзержинского работает около тысячи сотрудников.