На пермском оборонном заводе, выкупленном «Курганприбором», ищут замначальников

Пермский машиностроительный завод имени Дзержинского, который выкупило предприятие «Курганприбор», набирает на работу заместителей начальников цехов. Вакансии размещены на сайте с объявлениями по поиску работы.
«ФГУП „Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского“. Вакансия: заместитель начальника сборочного цеха. Требования: высшее техническое образование, опыт руководящей работы не менее пяти лет на машиностроительном предприятии. Заработная плата: от 96 000 рублей», — указано в объявлении на сайте HeadHunter.
Также в предприятии приглашают работать заместителем начальника инструментального цеха на зарплату от 65 тысяч рублей. Работнику необходимо иметь опыт работы в ремонтно-инструментальном производстве не менее пяти лет.
Ранее URA.RU писало, что пермском Машзаводе набирают испытателей с опытом работы. Работникам обещать платить зарплату от 49 тысяч рублей в месяц. Также на «Курганприборе» сообщали, что модернизируют производства предприятия из Перми и увеличат число работников для выполнения госзаказа. Сейчас на заводе имени Дзержинского работает около тысячи сотрудников.
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