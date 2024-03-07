На пермском оборонном заводе, выкупленном «Курганприбором», ищут замначальников

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На Машзавод в Перми ищут заместителей начальников Фото:

Пермский машиностроительный завод имени Дзержинского, который выкупило предприятие «Курганприбор», набирает на работу заместителей начальников цехов. Вакансии размещены на сайте с объявлениями по поиску работы.

«ФГУП „Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского“. Вакансия: заместитель начальника сборочного цеха. Требования: высшее техническое образование, опыт руководящей работы не менее пяти лет на машиностроительном предприятии. Заработная плата: от 96 000 рублей», — указано в объявлении на сайте HeadHunter.

Также в предприятии приглашают работать заместителем начальника инструментального цеха на зарплату от 65 тысяч рублей. Работнику необходимо иметь опыт работы в ремонтно-инструментальном производстве не менее пяти лет.

Ранее URA.RU писало, что пермском Машзаводе набирают испытателей с опытом работы. Работникам обещать платить зарплату от 49 тысяч рублей в месяц. Также на «Курганприборе» сообщали, что модернизируют производства предприятия из Перми и увеличат число работников для выполнения госзаказа. Сейчас на заводе имени Дзержинского работает около тысячи сотрудников.

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Пермский машиностроительный завод имени Дзержинского, который выкупило предприятие «Курганприбор», набирает на работу заместителей начальников цехов. Вакансии размещены на сайте с объявлениями по поиску работы. «ФГУП „Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского“. Вакансия: заместитель начальника сборочного цеха. Требования: высшее техническое образование, опыт руководящей работы не менее пяти лет на машиностроительном предприятии. Заработная плата: от 96 000 рублей», — указано в объявлении на сайте HeadHunter. Также в предприятии приглашают работать заместителем начальника инструментального цеха на зарплату от 65 тысяч рублей. Работнику необходимо иметь опыт работы в ремонтно-инструментальном производстве не менее пяти лет. Ранее URA.RU писало, что пермском Машзаводе набирают испытателей с опытом работы. Работникам обещать платить зарплату от 49 тысяч рублей в месяц. Также на «Курганприборе» сообщали, что модернизируют производства предприятия из Перми и увеличат число работников для выполнения госзаказа. Сейчас на заводе имени Дзержинского работает около тысячи сотрудников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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