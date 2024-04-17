Кардиолог рассказала, что должно быть в дачной аптечке

Розинко: в дачной аптечке должны быть лекарства от боли, температуры и аллергии

17 апреля 2024 в 06:00 Размер текста - 17 +

В аптечку следует положить жгуты и кровоостанавливающие средства Фото: Александр Елизаров © URA.RU В аптечке каждого дачника должны быть обезболивающие, жаропонижающие и противоаллергические препараты. Об этом заявила врач-кардиолог Алена Розинко. «В дачной аптечке должны быть обезболивающие, противоаллергические, жаропонижающие препараты, средства от расстройства желудка. А также обязательно кровоостанавливающие средства, в том числе, жгут — он может помочь спасти жизнь при кровотечении», — поделилась медик с журналистами издания «Комсомольская правда». Врач добавила, что на даче могут также понадобиться согревающие мази и эластичные бинты. Также в аптечке должны быть обязательно препараты для детей. Накануне дачного сезона любителям отдыха на открытом воздухе следует знать, что получение травмы на природе чревато различными инфекциями. Для тех, кто будет вести деятельность в сельском хозяйстве и на дачах понадобятся прививки от туляремии, столбняка, энцефалита, а в отдельных случаях от энцефалита и гепатита. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В аптечке каждого дачника должны быть обезболивающие, жаропонижающие и противоаллергические препараты. Об этом заявила врач-кардиолог Алена Розинко. «В дачной аптечке должны быть обезболивающие, противоаллергические, жаропонижающие препараты, средства от расстройства желудка. А также обязательно кровоостанавливающие средства, в том числе, жгут — он может помочь спасти жизнь при кровотечении», — поделилась медик с журналистами издания «Комсомольская правда». Врач добавила, что на даче могут также понадобиться согревающие мази и эластичные бинты. Также в аптечке должны быть обязательно препараты для детей. Накануне дачного сезона любителям отдыха на открытом воздухе следует знать, что получение травмы на природе чревато различными инфекциями. Для тех, кто будет вести деятельность в сельском хозяйстве и на дачах понадобятся прививки от туляремии, столбняка, энцефалита, а в отдельных случаях от энцефалита и гепатита.