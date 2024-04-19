Ученые нашли неожиданный способ остановить старение мозга

Университет Рединга: экстракт черники замедляет старение мозга

19 апреля 2024 в 07:30 Размер текста - 17 +

Черника полезна для работы мозга, выяснили ученые Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Употребление экстракта дикой черники может улучшить когнитивные функции и замедлить старение мозга. К такому выводу пришли ученые университета Рединга. «Результаты исследования показали, что благодаря высокому содержанию флавоноидов, экстракт черники улучшает мозговой кровоток и когнитивные функции, а также нормализует артериальное давление, что очень важно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний», — передает « Ридус » результаты исследования. Уточняется, что участникам эксперимента в возрасте от 68 до 75 лет давали 111, 222, 444 или 888 миллиграммов экстракта черники в день. Также субъекты исследования получали плацебо. В процессе добровольцы проходили различные тесты. Ранее нутрициолог Станислав Тимонов сообщил, что для улучшения памяти очень полезна пища растительного происхождения. Так, для работы мозга полезны: ягоды, свекла, зелень и оливковое масло. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Употребление экстракта дикой черники может улучшить когнитивные функции и замедлить старение мозга. К такому выводу пришли ученые университета Рединга. «Результаты исследования показали, что благодаря высокому содержанию флавоноидов, экстракт черники улучшает мозговой кровоток и когнитивные функции, а также нормализует артериальное давление, что очень важно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний», — передает «Ридус» результаты исследования. Уточняется, что участникам эксперимента в возрасте от 68 до 75 лет давали 111, 222, 444 или 888 миллиграммов экстракта черники в день. Также субъекты исследования получали плацебо. В процессе добровольцы проходили различные тесты. Ранее нутрициолог Станислав Тимонов сообщил, что для улучшения памяти очень полезна пища растительного происхождения. Так, для работы мозга полезны: ягоды, свекла, зелень и оливковое масло.