Ученые нашли неожиданный способ остановить старение мозга

Университет Рединга: экстракт черники замедляет старение мозга
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Клипарт. Сургут, дикоросы, ягоды, сбор ягод, черника, сбор дикоросов
Черника полезна для работы мозга, выяснили ученые Фото:

Употребление экстракта дикой черники может улучшить когнитивные функции и замедлить старение мозга. К такому выводу пришли ученые университета Рединга.

«Результаты исследования показали, что благодаря высокому содержанию флавоноидов, экстракт черники улучшает мозговой кровоток и когнитивные функции, а также нормализует артериальное давление, что очень важно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний», — передает «Ридус» результаты исследования.

Уточняется, что участникам эксперимента в возрасте от 68 до 75 лет давали 111, 222, 444 или 888 миллиграммов экстракта черники в день. Также субъекты исследования получали плацебо. В процессе добровольцы проходили различные тесты.

Ранее нутрициолог Станислав Тимонов сообщил, что для улучшения памяти очень полезна пища растительного происхождения. Так, для работы мозга полезны: ягоды, свекла, зелень и оливковое масло.

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Употребление экстракта дикой черники может улучшить когнитивные функции и замедлить старение мозга. К такому выводу пришли ученые университета Рединга. «Результаты исследования показали, что благодаря высокому содержанию флавоноидов, экстракт черники улучшает мозговой кровоток и когнитивные функции, а также нормализует артериальное давление, что очень важно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний», — передает «Ридус» результаты исследования. Уточняется, что участникам эксперимента в возрасте от 68 до 75 лет давали 111, 222, 444 или 888 миллиграммов экстракта черники в день. Также субъекты исследования получали плацебо. В процессе добровольцы проходили различные тесты. Ранее нутрициолог Станислав Тимонов сообщил, что для улучшения памяти очень полезна пища растительного происхождения. Так, для работы мозга полезны: ягоды, свекла, зелень и оливковое масло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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