04 сентября 2024

Япония отреагировала на задержание своего шпиона в Беларуси

Посольство Японии подтвердило задержание своего гражданина в Беларуси
© Служба новостей «URA.RU»
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Посольство Японии оказывает поддержку задержанному в Беларуси гражданину
Посольство Японии оказывает поддержку задержанному в Беларуси гражданину Фото:

Япония подтвердила задержание своего гражданина в Беларуси и оказывает ему консульскую поддержку. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси.

«Посольство Японии подтвердило, что мужчина в возрасте 50 лет был задержан властями за нарушение внутреннего законодательства», — заявил Есимаса на пресс-конференции в Токио, его слова передает ТАСС. Он отметил, что консульство убедилось в отсутствии особых проблем у задержанного.

Генеральный секретарь добавил, что власти Японии воздерживаются от раскрытия подробностей обвинений и обстоятельств задержания. Он подчеркнул, что поддержка со стороны Японии задержанному гражданину продолжается.

Ранее в Беларуси был задержан работник спецслужб Японии. Утверждается, что он занимался шпионажем на территории страны и признался в содеянном.

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Япония подтвердила задержание своего гражданина в Беларуси и оказывает ему консульскую поддержку. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси. «Посольство Японии подтвердило, что мужчина в возрасте 50 лет был задержан властями за нарушение внутреннего законодательства», — заявил Есимаса на пресс-конференции в Токио, его слова передает ТАСС. Он отметил, что консульство убедилось в отсутствии особых проблем у задержанного. Генеральный секретарь добавил, что власти Японии воздерживаются от раскрытия подробностей обвинений и обстоятельств задержания. Он подчеркнул, что поддержка со стороны Японии задержанному гражданину продолжается. Ранее в Беларуси был задержан работник спецслужб Японии. Утверждается, что он занимался шпионажем на территории страны и признался в содеянном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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