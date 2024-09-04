Япония отреагировала на задержание своего шпиона в Беларуси

Япония подтвердила задержание своего гражданина в Беларуси и оказывает ему консульскую поддержку. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси.
«Посольство Японии подтвердило, что мужчина в возрасте 50 лет был задержан властями за нарушение внутреннего законодательства», — заявил Есимаса на пресс-конференции в Токио, его слова передает ТАСС. Он отметил, что консульство убедилось в отсутствии особых проблем у задержанного.
Генеральный секретарь добавил, что власти Японии воздерживаются от раскрытия подробностей обвинений и обстоятельств задержания. Он подчеркнул, что поддержка со стороны Японии задержанному гражданину продолжается.
Ранее в Беларуси был задержан работник спецслужб Японии. Утверждается, что он занимался шпионажем на территории страны и признался в содеянном.
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