15 марта 2025
14 марта 2025

Популярный блогер оставит петербуржцев без пиццы и роллов

В Петербурге закроется доставка суши и пиццы блогера Олега Григорьева
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость курьерской доставки значительно возросла
Стоимость курьерской доставки значительно возросла Фото:

С 7 апреля петербургский сервис доставки суши, роллов и пиццы «8956 Delivery», принадлежащий блогеру Олегу Григорьеву (Славный Друже Oblomoff), прекращает свою работу. Увеличение себестоимости производства и значительный рост цен на продукты и рабочую силу стали ключевыми факторами, повлиявшими на этот шаг. Об этом сообщает управляющий партнер «8956 Oblomoff food» Владимир Шершнев.

«Мы рассчитывали на достаточно большие обороты, и просадка на 10–15% для нас критична. Бесконечно повышать цены тоже нет возможности. По нашим ощущениям, покупательная способность населения падает. Ещё один фактор — сейчас активно развивается доставка готовой еды из „Самоката“, „Перекрёстка“, „Пятёрочки“», — рассказал Владимир Шершнев «Деловому Петербургу». Он пояснил, что стоимость продуктов увеличилась на 30%, а зарплаты работников — на 50-60% за последние три года. Кроме того, стоимость курьерской доставки также значительно возросла.

Руководитель компании Gastro Norma Данила Герасимиди подтверждает, что условия на рынке доставки сейчас действительно тяжелые. С насыщением рынка и участием крупных игроков, малые компании сталкиваются с серьезными вызовами, такими как высокая конкуренция по скорости и стоимости доставки. Это приводит к вытеснению меньших компаний и переориентации потребителей на более крупные и удобные сервисы.

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С 7 апреля петербургский сервис доставки суши, роллов и пиццы «8956 Delivery», принадлежащий блогеру Олегу Григорьеву (Славный Друже Oblomoff), прекращает свою работу. Увеличение себестоимости производства и значительный рост цен на продукты и рабочую силу стали ключевыми факторами, повлиявшими на этот шаг. Об этом сообщает управляющий партнер «8956 Oblomoff food» Владимир Шершнев. «Мы рассчитывали на достаточно большие обороты, и просадка на 10–15% для нас критична. Бесконечно повышать цены тоже нет возможности. По нашим ощущениям, покупательная способность населения падает. Ещё один фактор — сейчас активно развивается доставка готовой еды из „Самоката“, „Перекрёстка“, „Пятёрочки“», — рассказал Владимир Шершнев «Деловому Петербургу». Он пояснил, что стоимость продуктов увеличилась на 30%, а зарплаты работников — на 50-60% за последние три года. Кроме того, стоимость курьерской доставки также значительно возросла. Руководитель компании Gastro Norma Данила Герасимиди подтверждает, что условия на рынке доставки сейчас действительно тяжелые. С насыщением рынка и участием крупных игроков, малые компании сталкиваются с серьезными вызовами, такими как высокая конкуренция по скорости и стоимости доставки. Это приводит к вытеснению меньших компаний и переориентации потребителей на более крупные и удобные сервисы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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