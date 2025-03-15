Популярный блогер оставит петербуржцев без пиццы и роллов

С 7 апреля петербургский сервис доставки суши, роллов и пиццы «8956 Delivery», принадлежащий блогеру Олегу Григорьеву (Славный Друже Oblomoff), прекращает свою работу. Увеличение себестоимости производства и значительный рост цен на продукты и рабочую силу стали ключевыми факторами, повлиявшими на этот шаг. Об этом сообщает управляющий партнер «8956 Oblomoff food» Владимир Шершнев.
«Мы рассчитывали на достаточно большие обороты, и просадка на 10–15% для нас критична. Бесконечно повышать цены тоже нет возможности. По нашим ощущениям, покупательная способность населения падает. Ещё один фактор — сейчас активно развивается доставка готовой еды из „Самоката“, „Перекрёстка“, „Пятёрочки“», — рассказал Владимир Шершнев «Деловому Петербургу». Он пояснил, что стоимость продуктов увеличилась на 30%, а зарплаты работников — на 50-60% за последние три года. Кроме того, стоимость курьерской доставки также значительно возросла.
Руководитель компании Gastro Norma Данила Герасимиди подтверждает, что условия на рынке доставки сейчас действительно тяжелые. С насыщением рынка и участием крупных игроков, малые компании сталкиваются с серьезными вызовами, такими как высокая конкуренция по скорости и стоимости доставки. Это приводит к вытеснению меньших компаний и переориентации потребителей на более крупные и удобные сервисы.
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