«Аурус Моторс» прокомментировала слухи о разморозке завода Toyota в Шушарах

Недавно «Деловой Петербург» писал о пяти новых вакансиях, размещенных компанией «Аурус Моторс» на сервисе hh.ru, которые соответствуют профилю бывшего завода Toyota в Шушарах. Издание пришло к выводу, что началась подготовка завода к выведению из консервации. Однако «Аурус Моторс» не подтвердила слухи о разморозке бывшего завода.
«Указание города или региона способствует расширению возможности поиска специалистов по всей стране для более эффективного закрытия вакансий и не привязано к конкретному расположению места работы», — сообщили в пресс-службе «Аурус Моторс» РБК. Особенностью текущей рекрутинговой кампании является возможность дистанционной работы, что позволяет привлекать специалистов из всей страны. Компания ищет специалистов в области экстерьера и интерьера автомобилей, а также ведущих инженеров по электрике и электронике.
После приобретения российских активов Toyota организацией ФГУП «НАМИ» в марте 2023 года и последующих планах по развитию индустриального парка, в 2024 году было подписано соглашение между губернатором Александром Бегловым и гендиректором «Аурус Моторс» Андреем Панковым о начале производства автомобилей бренда Aurus на этом заводе. Однако, как сообщает «Коммерсантъ», проект по выпуску отечественного электромобиля «Е-Нева» на том же месте был заморожен.
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