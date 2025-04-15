15 апреля 2025

Петербуржец получил семь лет за попытку присоединиться к террористам

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина планировал нелегально пересечь государственную границу
Мужчина планировал нелегально пересечь государственную границу Фото:

Первый Западный окружной военный суд назначил семь лет лишения свободы виновному в подготовке к участию в деятельности террористических организаций. Мужчина планировал присоединиться к террористическим группировкам, в том числе к «Легиону Свобода России»(организация признана в России террористической и запрещена) и «Русскому добровольческому корпусу» (организация признана в России террористической и запрещена). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Военный суд назначил Илье Холопову наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в ИК строгого режима», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга в официальном telegram-канале. В ходе судебного разбирательства мужчина частично признал свою вину, утверждая, что отказался от своих преступных намерений.

Суд установил, что Холопов, выражая ненависть к руководству Российской Федерации и ее гражданам, поддерживающим официальную политику, и разделяя цели упомянутых террористических организаций, собирался участвовать в вооруженных действиях против Вооруженных Сил РФ и свержении действующей власти. Холопов планировал нелегально пересечь государственную границу и вступить в ряды террористов, отправив в их адрес свои персональные данные. Холопов был задержан в Санкт-Петербурге, когда пытался отправиться в Украину.

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Первый Западный окружной военный суд назначил семь лет лишения свободы виновному в подготовке к участию в деятельности террористических организаций. Мужчина планировал присоединиться к террористическим группировкам, в том числе к «Легиону Свобода России»(организация признана в России террористической и запрещена) и «Русскому добровольческому корпусу» (организация признана в России террористической и запрещена). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. «Военный суд назначил Илье Холопову наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в ИК строгого режима», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга в официальном telegram-канале. В ходе судебного разбирательства мужчина частично признал свою вину, утверждая, что отказался от своих преступных намерений. Суд установил, что Холопов, выражая ненависть к руководству Российской Федерации и ее гражданам, поддерживающим официальную политику, и разделяя цели упомянутых террористических организаций, собирался участвовать в вооруженных действиях против Вооруженных Сил РФ и свержении действующей власти. Холопов планировал нелегально пересечь государственную границу и вступить в ряды террористов, отправив в их адрес свои персональные данные. Холопов был задержан в Санкт-Петербурге, когда пытался отправиться в Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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