Петербуржец получил семь лет за попытку присоединиться к террористам

Первый Западный окружной военный суд назначил семь лет лишения свободы виновному в подготовке к участию в деятельности террористических организаций. Мужчина планировал присоединиться к террористическим группировкам, в том числе к «Легиону Свобода России»(организация признана в России террористической и запрещена) и «Русскому добровольческому корпусу» (организация признана в России террористической и запрещена). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
«Военный суд назначил Илье Холопову наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в ИК строгого режима», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга в официальном telegram-канале. В ходе судебного разбирательства мужчина частично признал свою вину, утверждая, что отказался от своих преступных намерений.
Суд установил, что Холопов, выражая ненависть к руководству Российской Федерации и ее гражданам, поддерживающим официальную политику, и разделяя цели упомянутых террористических организаций, собирался участвовать в вооруженных действиях против Вооруженных Сил РФ и свержении действующей власти. Холопов планировал нелегально пересечь государственную границу и вступить в ряды террористов, отправив в их адрес свои персональные данные. Холопов был задержан в Санкт-Петербурге, когда пытался отправиться в Украину.
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