12:38 31 июля 2017 11

Клиенты не могли ни снять деньги, ни расплатиться картой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сбербанке отчитались о восстановлении работы после масштабного сбоя, произошедшего утром в понедельник, 31 июля. В кредитной организации заверили, что все системы уже работают исправно.

«Уже все исправлено. Проверьте информацию еще раз. Приносим извинения за доставленные неудобства», — отмечают в официальном аккаунте Сбербанка в соцсетях, добавляя, что надеются на восстановление доверия клиентов. Между тем некоторые из них продолжают жаловаться на неработающие банкоматы. «Прошёл два, понял, что бессмысленно, поехал домой за наличкой…» — написали в соцсетях буквально несколько минут назад, когда Сбербанк уже отчитался о восстановлении работы. В ответ сотрудники просят указать точные адреса банкоматов, чтобы провести проверку.

Ранее о проблемах в обслуживании карт «URA.RU» сообщили читатели. В частности, на невозможность расплатиться по карте Сбербанка в магазинах жаловались в Екатеринбурге и Магнитогорске. В Сбербанке признали, что сбой носил глобальный характер и от него пострадали клиенты по всей стране. Судя по сообщениям в соцсетях, жалобы поступали, в частности, из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Иркутска и других городов. Проблемы возникали также со снятием наличных и при попытках зайти в сбербанк-онлайн.

О причинах сбоя не сообщается.

Эксперты между тем отмечают, что инцидент безусловно нанесёт удар по репутации организации, однако он не станет смертельным. «Я не знаю деталей сбоя, но, конечно, это болезненно, — признал в разговоре с „Национальной службой новостей“ гендиректор Frank Research Group Юрий Грибанов. — Это неприятно, и это удар по репутации, но Сбербанк его переживёт. Клиенты от него не побегут».