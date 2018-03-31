10:25 31 марта 2018 0

Женщина осталась недовольна работой филиала банка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбурженка Екатерина Животкова пожаловалась, что в «Альфа-банке» подделали подпись ее мамы. По ее мнению, таким образом при получении кредитной карты женщине оформили договор страхования.

«У меня большой вопрос. Это нормальная практика в вашем банке подделывать подписи клиентов, впихивая за их спиной им пару договоров на страхование? Или это исключительно отделение Екатеринбурга настолько непуганое? Кто охренел, главный офис или Уральский филиал?» — возмущается Екатерина Животкова на своей странице в Facebook.

В доказательство своих слов девушка приводит фотографии различных банковских документов. На первых двух, по ее словам, стоит настоящая подпись мамы, на других — поддельная. Разница, по мнению Животковой, очевидна.

Представители «Альфа-банка» пока подробно не прокомментировали инцидент. Лишь в комментариях под постом Екатерины в Facebook появилась запись представившегося СММ-менеджером банка Антона Садакова. «В понедельник вернусь. Будем исправляться», — сообщил он. На запрос, направленный «URA.RU» в пресс-службу банка с просьбой прокомментировать ситуацию, ответа пока не поступило.