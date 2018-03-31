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31 марта 2018
30 марта 2018
10:25  31 марта 2018 0

Екатеринбурженка пожаловалась на подделку подписи в «Альфа-банке». ФОТО

Курсы валют, банкомат, альфа банк
Женщина осталась недовольна работой филиала банкаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбурженка Екатерина Животкова пожаловалась, что в «Альфа-банке» подделали подпись ее мамы. По ее мнению, таким образом при получении кредитной карты женщине оформили договор страхования.

«У меня большой вопрос. Это нормальная практика в вашем банке подделывать подписи клиентов, впихивая за их спиной им пару договоров на страхование? Или это исключительно отделение Екатеринбурга настолько непуганое? Кто охренел, главный офис или Уральский филиал?» — возмущается Екатерина Животкова на своей странице в Facebook.

В доказательство своих слов девушка приводит фотографии различных банковских документов. На первых двух, по ее словам, стоит настоящая подпись мамы, на других — поддельная. Разница, по мнению Животковой, очевидна.

Представители «Альфа-банка» пока подробно не прокомментировали инцидент. Лишь в комментариях под постом Екатерины в Facebook появилась запись представившегося СММ-менеджером банка Антона Садакова. «В понедельник вернусь. Будем исправляться», — сообщил он. На запрос, направленный «URA.RU» в пресс-службу банка с просьбой прокомментировать ситуацию, ответа пока не поступило.

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Фото: скриншот страницы Екатерины Животковой в Facebook

Игорь Чукреев
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