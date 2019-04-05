В Березовском городском суде завершено следствие по делу против четырех подростков, обвиняемых в убийстве инвалида Дмитрия Рудакова. Гособвинитель во время судебных прений потребовал для каждого из них наказания в виде лишения свободы на срок девять лет и девять месяцев, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Следствие установило, что четверо обвиняемых подростков в день совершения преступления в августе прошлого года встретили Рудакова в центре города. «К потерпевшему подростки обратились с надуманным предлогом — помочь приобрести для них сигареты в одном из магазинов Березовского, куда предложили проследовать через безлюдное место», — сообщили в прокуратуре. Затем несовершеннолетние стали избивать Рудакова с особой жестокостью, в результате чего инвалид получил травму головы и умер.
С учетом совокупности «смягчающих и отягчающих обстоятельств» прокурор потребовал для подростков почти максимальное наказание по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений, с особой жестокостью). «Предъявленное обвинение прокуратурой города поддержано в полном объеме», — отметили в надзорном ведомстве.