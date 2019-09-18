Проблемная авиакомпания может первой зайти в тобольский аэропорт

Михаил Карисалов рассказал о перевозчиках нового аэропорта Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Одним из первых перевозчиков, зашедшим в новый тобольский аэропорт, может стать Utair. Об этом журналисту «URA.RU» в кулуарах Тюменского нефтегазового форума рассказал член правления ПАО «СИБУР холдинг» Михаил Карисалов.

«Сейчас компания ведет переговоры при помощи правительства Тюменской области с несколькими авиакомпаниями, которые зайдут в тобольский аэропорт. Среди них есть Utair», — отметил он.

По словам Карисалова, к концу этого года строительство первой полосы аэропорта будет завершено. А в следующем году планируется сдача еще одной, более протяженной. Топ-менеджер отдельно отметил, что воздушная гавань будет открыта не для личного пользования «СИБУРа», а для всех пассажиров.

Как сообщало ранее «URA.RU», авиакомпания Utair находится в сложном финансовом положении, ей несколько раз удалось избежать банкротства. Совокупный долг перевозчика оценивается в 38,6 млрд рублей. Недавно российский вице-премьер Акимов заявил, что правительству не выгодно банкротство Utair.