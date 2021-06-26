26 июня 2021

Источник: Тюменскую облдуму ждет ротация депутатов ЛДПР из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация. Нижневартовск, лобов александр
Действующий депутат облдумы Александр Лобов (на фото) оказался в партийном списке ЛДПР ниже, чем его коллега Виктор Сысун Фото:

Действующий депутат Тюменской областной думы от ЛДПР Александр Лобов, представляющий ХМАО, может уступить свое место депутату думы Югры Виктору Сысуну. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к партии.

«Есть большой шанс, что ЛДПР от ХМАО в Тюменской областной думе после выборов будет представлять Виктор Сысун. Несмотря на то что действующий мандат — у Александра Лобова. Но к нему даже однопартийцы из ХМАО относятся с холодком. Для Сысуна же назначение станет повышением», — сообщил URA.RU собственный источник в рядах Тюменского регионального отделения ЛДПР.

По словам инсайдера, о грядущей ротации говорит и расстановка кандидатов в списке по единому избирательному округу, который сегодня обнародовали в рамках конференции партии. В нем Виктор Сысун находится на шестом месте, а Александр Лобов — на восьмом.

«Шанс пройти в думу у Сысуна выше. По сути, он не шестой, а скорее четвертый, так как первые две кандидатуры в списке — глава ЛДПР Владимир Жириновский и бывший замгубернатора Тюменской области Владимир Сысоев — в областную думу точно не пойдут», — уверен собеседник URA.RU.

Ранее агентство писало, что депутат Тюменской областной думы Александр Лобов попал в скандал. На одном из заседаний он бездоказательно обвинил чиновников ХМАО в коррупции. За это его вызвали на комиссию по этике.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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