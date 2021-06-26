Источник: Тюменскую облдуму ждет ротация депутатов ЛДПР из ХМАО

Действующий депутат Тюменской областной думы от ЛДПР Александр Лобов, представляющий ХМАО, может уступить свое место депутату думы Югры Виктору Сысуну. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к партии.
«Есть большой шанс, что ЛДПР от ХМАО в Тюменской областной думе после выборов будет представлять Виктор Сысун. Несмотря на то что действующий мандат — у Александра Лобова. Но к нему даже однопартийцы из ХМАО относятся с холодком. Для Сысуна же назначение станет повышением», — сообщил URA.RU собственный источник в рядах Тюменского регионального отделения ЛДПР.
По словам инсайдера, о грядущей ротации говорит и расстановка кандидатов в списке по единому избирательному округу, который сегодня обнародовали в рамках конференции партии. В нем Виктор Сысун находится на шестом месте, а Александр Лобов — на восьмом.
«Шанс пройти в думу у Сысуна выше. По сути, он не шестой, а скорее четвертый, так как первые две кандидатуры в списке — глава ЛДПР Владимир Жириновский и бывший замгубернатора Тюменской области Владимир Сысоев — в областную думу точно не пойдут», — уверен собеседник URA.RU.
Ранее агентство писало, что депутат Тюменской областной думы Александр Лобов попал в скандал. На одном из заседаний он бездоказательно обвинил чиновников ХМАО в коррупции. За это его вызвали на комиссию по этике.
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