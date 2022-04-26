Покинувшая РФ компания Warner Bros заявила о желании вернуться

26 апреля 2022 в 23:45 Размер текста - 17 +

Приостановившая прокат своих премьер компания Warner Bros. надеется вернуться на российский рынок. Об этом заявил глава международной дистрибуции концерна Эндрю Криппс. При этом он не смог назвать условия, при которых проекты студии вновь будут показывать в стране. «Россия, которая в настоящее время бойкотируется студиями, составляет в среднем около 5% международных ежегодных кассовых сборов <…> За последние пару лет мы все научились жить в неопределенности. И мы должны надеяться, что есть какое-то иное решение», — передает слова Криппса издание Deadline. ‎«Я не знаю — это и прекращение огня, и вывод войск? Я просто не знаю на данный момент. Я просто надеюсь, что вы сможете добиться позиции, при которой продукт вернется в страну», — с неопределенностью добавил представитель компании. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели в отношении России масштабные экономические санкции. В частности, российский рынок покинула Warner Bros. Компания также отменила показ «Бэтмена», премьера которого была запланирована на 2 марта. Также решение о приостановке проката своих кинолент озвучили Walt Disney Company и Sony Pictures. Также из РФ ушли многие магазины одежды, в том числе, H&M Group, Zara, Nike и Adidas. В России был придуман законопроект о создании администраций по управлению организациями, деятельность которых приостановлена на территории страны. Позднее вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что власти не будут действовать необдуманно в отношении компаний, которые ушли из-за западных санкций. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев говорил, что вернуться в Россию таким фирмам будет трудно.