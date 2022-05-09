Белый дом: Байден хочет поехать на Украину

10 мая 2022 в 01:17 Размер текста - 17 +

Президент США Джо Байден хотел бы поехать на Украину, однако этого визита не планируется. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «В настоящее время поездка [на Украину] не запланирована», — заявила Джен Псаки на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube. Он добавила, что Джо Байден очень хочет посетить Киев. Ранее сообщалось, что Байден заявил о готовности лично посетить Киев. Он сказал об этом после того, как в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает «Национальная служба новостей». Затем Джен Псаки заявила, что в планах президента США отсутствует поездка в Киев. Однако журналисты стали интересоваться о намерениях Байдена посетить Украину регулярно. Обозреватели китайской газеты Global Times считают, что Байден продемонстрировал ограниченные возможности США тем, что передумал ехать на Украину. Тем временем жена американского президента Джилл Байден тайно посетила Украину.