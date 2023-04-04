Британия заблокировала трансляцию встречи СБ ООН по эвакуированным из Украины детей

Великобритания заблокировала прямую трансляцию неформальной встречи СБ ООН по вопросу эвакуированных из Украины детей, которую организовала Россия. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Миссия Великобритании при ООН заблокировала трансляцию ООН нашего завтрашнего неформального заседания Совета Безопасности по теме „Дети и вооруженные конфликты: Украинский кризис. Эвакуация детей из зоны конфликта“. Западные страны, очевидно, боятся, что многие могут услышать правду по этому вопросу», — заявил Полянский, его слова передает ТАСС.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что проблема детей, которых якобы насильно привезли в Россию, сильно раздута. Поэтому на этой встрече, по словам Небензи, российская сторона планировала разъяснить все обстоятельства по данному вопросу. Ранее непризнанная РФ досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге выдала ордеры на арест российского лидера Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Основанием стал якобы незаконный вывоз детей с украинской территории.
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