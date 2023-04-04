04 апреля 2023

Британия заблокировала трансляцию встречи СБ ООН по эвакуированным из Украины детей

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Клипарт. Сток Сайт президента России, оон
По словам Полянского, Запад боится услышать правду по эвакуированным детям с Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Великобритания заблокировала прямую трансляцию неформальной встречи СБ ООН по вопросу эвакуированных из Украины детей, которую организовала Россия. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Миссия Великобритании при ООН заблокировала трансляцию ООН нашего завтрашнего неформального заседания Совета Безопасности по теме „Дети и вооруженные конфликты: Украинский кризис. Эвакуация детей из зоны конфликта“. Западные страны, очевидно, боятся, что многие могут услышать правду по этому вопросу», — заявил Полянский, его слова передает ТАСС.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что проблема детей, которых якобы насильно привезли в Россию, сильно раздута. Поэтому на этой встрече, по словам Небензи, российская сторона планировала разъяснить все обстоятельства по данному вопросу. Ранее непризнанная РФ досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге выдала ордеры на арест российского лидера Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Основанием стал якобы незаконный вывоз детей с украинской территории.

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Великобритания заблокировала прямую трансляцию неформальной встречи СБ ООН по вопросу эвакуированных из Украины детей, которую организовала Россия. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Миссия Великобритании при ООН заблокировала трансляцию ООН нашего завтрашнего неформального заседания Совета Безопасности по теме „Дети и вооруженные конфликты: Украинский кризис. Эвакуация детей из зоны конфликта“. Западные страны, очевидно, боятся, что многие могут услышать правду по этому вопросу», — заявил Полянский, его слова передает ТАСС. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что проблема детей, которых якобы насильно привезли в Россию, сильно раздута. Поэтому на этой встрече, по словам Небензи, российская сторона планировала разъяснить все обстоятельства по данному вопросу. Ранее непризнанная РФ досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге выдала ордеры на арест российского лидера Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Основанием стал якобы незаконный вывоз детей с украинской территории.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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