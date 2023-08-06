Хуснуллин проверил работу Тюменской и Курганской области в ЛНР. Фото, видео

06 августа 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Тюменская и Курганская области восстанавливают детское отделение в Краснодоне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Луганскую Народную Республику оценил работу Тюменской и Курганской области, которые восстанавливают детское отделение центральной горбольницы Краснодона. Об этом он сообщил в социальных сетях. «После совещания посмотрел, как работают регионы-шефы в Краснодоне. Это Тюменская и Курганская области. Строители завершили восстановление детского отделения центральной горбольницы. Сейчас налаживают оборудование и устанавливают мебель. Также будет работать и стационар на 30 коек», — написал Хуснуллин в своем telegram-канале. В школе №4 имени Сергея Тюленина капитально отремонтировали спортзал и оборудовали компьютерный класс. По словам Хуснуллина, он лично проверил работу спортзала, побросав мяч в корзину. Он уточнил, что уже к 1 сентября заработают оба объекта. Ранее URA.RU писало, что специалисты из Кургана подготовили проекты трех школ №1, №4, №8 ЛНР. Благодаря этой помощи Краснодонский район получил финансирование из федерального бюджета для капитального ремонта социальных объектов. В это же время Тюменская область оказала содействие району в оснащении детских дошкольных учреждений необходимым оборудованием и аппаратурой для детей с ОВЗ.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Луганскую Народную Республику оценил работу Тюменской и Курганской области, которые восстанавливают детское отделение центральной горбольницы Краснодона. Об этом он сообщил в социальных сетях. «После совещания посмотрел, как работают регионы-шефы в Краснодоне. Это Тюменская и Курганская области. Строители завершили восстановление детского отделения центральной горбольницы. Сейчас налаживают оборудование и устанавливают мебель. Также будет работать и стационар на 30 коек», — написал Хуснуллин в своем telegram-канале. В школе №4 имени Сергея Тюленина капитально отремонтировали спортзал и оборудовали компьютерный класс. По словам Хуснуллина, он лично проверил работу спортзала, побросав мяч в корзину. Он уточнил, что уже к 1 сентября заработают оба объекта. Ранее URA.RU писало, что специалисты из Кургана подготовили проекты трех школ №1, №4, №8 ЛНР. Благодаря этой помощи Краснодонский район получил финансирование из федерального бюджета для капитального ремонта социальных объектов. В это же время Тюменская область оказала содействие району в оснащении детских дошкольных учреждений необходимым оборудованием и аппаратурой для детей с ОВЗ.