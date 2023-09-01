Губернаторы ХМАО и Тюменской области посетили Свято-Троицкий собор в Сургуте

Губернатор Тюменской области Александр Моор и глава ХМАО Наталья Комарова посетили уникальный Свято-Троицкий кафедральный собор в Сургуте. В нем находится копия знаменитой иконы «Троица» Андрея Рублева. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
«Губернатор Тюменской области Александр Моор и губернатор Югры Наталья Комарова посетили Свято-Троицкий кафедральный собор. Они осмотрели у алтаря главную святыню — копию знаменитой „Троицы“ Андрея Рублева, выполненную мастерами Троице-Сергиевой лавры», — сообщил информационный центр региона в telegram-канале.
Собор возводился в 1594 году на пожертвования предприятий и горожан. В этом году он был восстановлен. В мае патриарх Кирилл освятил возрожденный Троицкий собор.
Ранее URA.RU писало, что Наталья Комарова поблагодарила главу Тюменской области за развитие программы «Сотрудничество». Встреча губернаторов состоялась во время поездки Моора в Сургут.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.