Губернаторы ХМАО и Тюменской области посетили Свято-Троицкий собор в Сургуте

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Визит Моора. Ханты-Мансийск, моор александр, комарова наталья
Губернаторы осмотрели копию знаменитой иконы «Троица» Андрея Рублева Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор и глава ХМАО Наталья Комарова посетили уникальный Свято-Троицкий кафедральный собор в Сургуте. В нем находится копия знаменитой иконы «Троица» Андрея Рублева. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

«Губернатор Тюменской области Александр Моор и губернатор Югры Наталья Комарова посетили Свято-Троицкий кафедральный собор. Они осмотрели у алтаря главную святыню — копию знаменитой „Троицы“ Андрея Рублева, выполненную мастерами Троице-Сергиевой лавры», — сообщил информационный центр региона в telegram-канале.

Собор возводился в 1594 году на пожертвования предприятий и горожан. В этом году он был восстановлен. В мае патриарх Кирилл освятил возрожденный Троицкий собор.

Ранее URA.RU писало, что Наталья Комарова поблагодарила главу Тюменской области за развитие программы «Сотрудничество». Встреча губернаторов состоялась во время поездки Моора в Сургут.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор и глава ХМАО Наталья Комарова посетили уникальный Свято-Троицкий кафедральный собор в Сургуте. В нем находится копия знаменитой иконы «Троица» Андрея Рублева. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «Губернатор Тюменской области Александр Моор и губернатор Югры Наталья Комарова посетили Свято-Троицкий кафедральный собор. Они осмотрели у алтаря главную святыню — копию знаменитой „Троицы“ Андрея Рублева, выполненную мастерами Троице-Сергиевой лавры», — сообщил информационный центр региона в telegram-канале. Собор возводился в 1594 году на пожертвования предприятий и горожан. В этом году он был восстановлен. В мае патриарх Кирилл освятил возрожденный Троицкий собор. Ранее URA.RU писало, что Наталья Комарова поблагодарила главу Тюменской области за развитие программы «Сотрудничество». Встреча губернаторов состоялась во время поездки Моора в Сургут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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